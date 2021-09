Metroid Dread - Rapports Vol. 7 - Tout savoir sur les Chozo

La sortie de Metroid Dread se rapproche doucement mais sûrement et la hype continue de monter... Pour nous faire patienter et nous (re)mettre dans le bain, Nintendo continue son petit voyage au pays des Metroid en publiant des Rapports, une série d'article qui revient sur la genèse de la saga mais aussi nous en apprend plus sur l'arc Samus x Metroid dont Metroid Dread se veut la conclusion ainsi que sur l'univers de la licence. Dans ces Rapports Vol. 7, Nintendo nous raconte l'histoire des Chozo, de mystérieux guerriers que Samus va retrouver dans cet ultime aventure...

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch, le même jour que la Nintendo Switch OLED- voir détails LA.

Metroid Dread - Rapports Vol. 7 - Les secrets des Chozo

Dans ce volume, nous étudierons l'histoire des Chozo et nous nous intéresserons aux mystérieux guerriers que va rencontrer Samus au cours de sa nouvelle mission. Qui sont les Chozo ? Les Chozo sont une espèce extrêmement intelligente, autrefois très avancée technologiquement, et convaincue d'avoir comme mission première de répandre la paix à travers la galaxie. Cependant, leur puissante civilisation finit par atteindre un point de rupture qui causa son effondrement, et aujourd'hui, les membres de cette espèce se font rares et demeurent cachés parmi les étoiles. Après que Samus, alors encore enfant, a perdu ses parents suite à une attaque des pirates de l'espace, les Chozo ont pris la décision de la recueillir et de l'élever sur la planète Zèbes. Sans l'influence des Chozo, Samus ne serait jamais devenue la personne que nous connaissons aujourd'hui. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Comme mentionné dans un rapport précédent, Samus a reçu une transplantation d'ADN Chozo pour l'aider à survivre aux conditions de la planète Zèbes. Sa combinaison de puissance et son canon sont également des fruits de la technologie Chozo. » « Les Chozo sont intimement liés à Samus et à la série Metroid. Quel rôle vont-ils jouer dans cette histoire ? Restez à l'écoute ! » Des Chozo hostiles à Samus Plusieurs Chozo sont visibles dans la bande-annonce sortie en parallèle du dernier volume des rapports Metroid Dread. Malgré le passé de Samus avec cette espèce, ceux-ci semblent la considérer comme leur ennemie, comme l'indique par exemple la scène se déroulant peu après l'arrivée de Samus sur ZDR où un Chozo se dresse devant elle. Un mystérieux adversaire L'ennemi attaque sans prévenir, et il semblerait que son bras droit soit équipé d'un canon similaire à celui de Samus. Cet adversaire, dont la taille surpasse celle de Samus et des autres guerriers Chozo, prend le dessus sans difficulté dans le combat qui s'ensuit. Soldats Chozo Les soldats Chozo sont équipés d'armes semblables à des lances. La bande-annonce montre que ce sont de redoutables combattants, capables de tenir tête à Samus. Soldats robots Chozo Samus doit aussi faire face à des robots de combats créés grâce à la technologie Chozo. Ce sont de terribles machines de guerre extrêmement mobiles, dotées d'une lame électromagnétique ainsi que d'un canon. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Les Chozo sont l'une des nombreuses "terreurs" de Metroid Dread. Bien que Samus ait été élevée et formée par cette espèce, les combattants qu'elle rencontre sur ZDR se montrent hostiles face à elle. De plus, le mystérieux Chozo qu'elle rencontre se révèle être un formidable adversaire contre lequel elle se retrouve impuissante... » « Quel est l'objectif de ces Chozo ? Sont-ils des ennemis ou des alliés de Samus ? Et s'ils sont véritablement ses ennemis, comment va-t-elle faire pour les vaincre ? Pour le savoir, il vous faudra jouer au jeu ! » Reliques Chozo Au cours de ses missions passées sur Zèbes et SR388, Samus a trouvé sur sa route de nombreuses reliques Chozo ainsi que d'autres traces de leur civilisation. L'archive Chozo (trouvée dans Metroid: Samus Returns sur Nintendo 3DS) révèle certains pans de l'histoire des Chozo menant aux événements de Metroid Dread. ~Transmission de l'équipe de développement~ « L'archive Chozo montre l'arrivée des Chozo sur SR388 pour y mener des recherches, leur première rencontre avec le parasite X et la création des métroïdes afin d'exterminer cette menace. » « L'archive montre également un Chozo qui ressemble étrangement au mystérieux guerrier s'attaquant à Samus sur ZDR... » « En se basant sur cette archive, il peut être amusant de spéculer sur ce qui s'est exactement passé sur SR388 et comment ces événement pourraient être liés à l'histoire de Metroid Dread. » Dans le prochain rapport... Dans le prochain volume des rapports Metroid Dread, nous nous rendrons sur ZDR, le théâtre de la prochaine mission de Samus, pour examiner les nombreuses menaces qui hantent cette planète. Restez à l'écoute !

Voir aussi :

Source : Nintendo