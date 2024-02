Mario vs. Donkey Kong reçoit son premier test et sa première note

C'est la dernière ligne droite. Vendredi, Mario vs. Donkey Kong débarque sur Nintendo Switch. Remake du premier opus sorti il y a (déjà) vingt ans sur Game Boy Advance Mario vs. Donkey Kong revient dans une version HD avec de nouveaux mondes, un mode coopératif et un mode "détendu", pour jouer sans stress.

En attendant, notre test complet, Famitsu a, comme toujours, dégainé le premier en livrant sa fameuse adition; une addition qui n'est pas trop salée et qui a même mis les quatre testeurs du magazine d'accord. En effet, Mario vs. Donkey Kong reçoit la note de 32/40 soit l'addition de quatre 8/10 .

Parmi les éléments relevés par les testeurs de Famitsu (d'après le blog ryokutya2089)

Le jeu possède de nombreuses fonctions supplémentaires pour les joueurs débutants et les joueurs invétérés.

Les premières étapes sont un peu ennuyeuses, mais l'action en temps réel et les étapes après la fin du monde sont assez gratifiantes

Ce jeu est un excellent moyen de vous amuser indépendamment de votre âge, sexe ou nationalité

Vous pouvez profiter du sentiment d'accomplissement même dans le mode détendu

Notez que dans le même numéro, Shin-chan: Shiro Of Coal Town (qui nous a tapé dans l'œil) a été noté 33/40 (8/8/9/8) .

Pour rappel, Mario vs. Donkey Kong est attendu le 16 février 2024 sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, voir notre preview du jeu.

Les jouets se remettent en marche La vieille querelle qui avait embrasé la Game Boy Advance reprend de plus belle dans Mario vs. Donkey Kong pour Nintendo Switch. Découvrez de tout nouveaux graphismes, résolvez toutes sortes d'énigmes et mettez votre adresse à l'épreuve pour remettre la main sur les mini-Mario volés. Reprenez les mini-Mario à Donkey Kong ! Donkey Kong avait très envie d'avoir des mini-Mario, les nouveaux jouets qui font fureur, mais ceux-ci sont en rupture de stock partout... Il a donc débarqué dans l'usine qui les fabrique et a volé toute la production ! Mario doit se lancer à sa poursuite pour récupérer tous les jouets. Mettez vos méninges et votre adresse à l'épreuve dans des niveaux casse-tête Des niveaux remplis d'énigmes attendent Mario. Terminez chacun d'entre eux en récupérant la clé qui ouvrira la porte derrière laquelle se trouve un mini-Mario. Observez attentivement les alentours, creusez-vous la tête pour déterminer le meilleur chemin et faites preuve d'adresse pour éviter les obstacles et récupérer tous les jouets volés. Il est aussi possible de jouer à deux ! Partagez-vous les manettes pour relever les défis de chaque niveau en mode coopératif local. En unissant vos forces, vous pourrez même découvrir de nouveaux chemins à travers les niveaux les plus retors !

Source : Gematsu