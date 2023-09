Luigi's Mansion 2 : comparaison des versions Nintendo 3DS Vs. Nintendo Switch

Le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) l'a confirmé : l'avenir de la Nintendo Switch s'écrira avec des remasters et des remakes. Et si c'est un peu décevant pour les fans de longue date, on comprend aisément la stratégie de Nintendo. C'est, en effet, une façon évidente pour la société japonaise d'offrir à sa console actuelle de grands jeux tout en réservant ses ressources pour sa prochaine console.. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le temps passe vite et que les générations de joueurs se succèdent...

Les enfants d'hier qui pouvaient à peine toucher une manette sont désormais des joueurs qui n'ont pas forcément connu les consoles Nintendo précédentes... Après Kirby's Return to Dream Land Deluxe et Metroid Prime Remastered, la Nintendo Switch va donc accueillir dans les semaines et mois qui viennent Super Mario RPG, Mario vs Donkey Kong, Paper Mario : la porte Millénaire et... Luigi's Mansion 2 HD.

Initialement sorti il y a 10 ans sur 3DS, Luigi's Mansion 2 fait partie des grands jeux du catalogue de la petite console portable de Nintendo. Développant brillamment l'imaginaire et les mécanismes de jeu mis en place dans l'opus original sur GameCube, le titre de Next Level Games est incontestablement une valeur sûre. Si vous avez une 3DS sous la main, vous pouvez y aller les yeux fermés, ou presque, Luigi's Mansion 2 faisant une utilisation pertinente de l'effet 3D sans lunettes de la console.

Sur Nintendo Switch, évidemment, cet effet disparaîtra mais les graphismes bénéficieront d'une belle mise à jour HD. Pour ce faire une première idée de cette "mise à jour", retrouvez ci-dessous, l'indispensable vidéo de comparaison des graphismes des versions 3DS et Nintendo Switch de Luigi's Mansion 2.

Pour rappel, Luigi's Mansion 2 HD est attendu en été 2024 sur Nintendo Switch

C'est l'heure du grand nettoyage ! Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres, une région grouillant de fantômes espiègles. Heureusement, Luigi est équipé pour la situation : il peut étourdir ces enquiquineurs avec son Spectroflash et utiliser son fidèle Ectoblast pour aspirer les fantômes et les objets autour de lui, ou pour activer toutes sortes de mécanismes. Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns... Jusqu'à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n'apparaissent pas dans le jeu principal.

Voir aussi :