Shin-chan: Shiro Of Coal Town : le galopin revient dans un jeu visuellement magnifique - Tous les détails

A la base, Shin-chan est un manga et un anime créés en 1990 par Yoshito Usui au succès mondial. Si vous êtes fan, sachez qu'un nouveau jeu Shin-chan débarque ce mois-ci au Japon. Nommé Shin-chan: Shiro Of Coal Town, il nous permettra de retrouver le petit Shinnosuke et son chien Shiro en vacance dans le village de son grand-père trouvent un train mystérieux qui les emmènent dans une ville comme perdue dans une autre époque. A partir de là, notre petite terreur préférée va se partager entre deux mondes, le village d'Atika et la Ville du Charbon de bois. Visuellement magnifique, à mi chemin entre un film de Miyazaki et les derniers jeux du professeur Layton, Shin-chan: Shiro Of Coal Town est pour le moins intrigant.

Shin-chan: Shiro Of Coal Town est attendu le 22 février 2024 au Japon sur Nintendo Switch. Il devrait logiquement sortir en Occident dans la foulée. Espérons qu'il bénéficiera d'une localisation en français. L'épisode précédent, Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey-, sortie en août 2022 sur Nitnendo switch en Europe n'était disponible qu'en anglais, espagnol, portugais et allemand.

Pour en savoir plus sur Shin-chan: Shiro Of Coal Town, retrouvez le dernier trailer et une présentation complète ci-dessous;

Il s'agit du dernier travail de l'équipe de " Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey- ", sorti en 2021 et qui a connu un succès avec des expéditions cumulées de plus de 500 000 unités dans le monde. .

", sorti en et qui a connu un succès avec des expéditions cumulées de plus de 500 000 unités dans le monde. . La famille Nohara arrive dans un village près de la maison des parents d'Hiroshi à Akita. Shinnosuke passe ses journées à pêcher et à attraper des insectes, mais un jour, alors qu'il suit Shiro, couvert de suie, il se retrouve dans une ville minière. Il approfondit ses relations avec les gens qui travaillent dans la mine, mais une ombre inquiétante plane également sur la ville. La vie quotidienne de Shin-chan commence alors qu'il voyage entre deux mondes : le village d'Akita et la mystérieuse "ville du charbon de bois".

Comme dans l'œuvre précédente, il y a des personnages familiers, des personnages uniques qui animent l'histoire, des graphismes détaillés et une vision du monde qui plaisent à tous les âges et à tous les sexes, des fans de "Crayon Shin-chan" aux fans de jeux qui veulent vivre une histoire authentique. Il propose une large gamme de contenus dont vous pouvez profiter.