Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven-Day Journey - Découvrez une longue vidéo de gameplay

Joueurs nés dans les années 90, il y a de fortes chances que vous ayez fait connaissance à un moment donné avec l'animé Shin Chan. Petit garçon turbulent adorant danser le boogie-woogie des fesses à l'air, mais doté d'un grand cœur, Shinnosuke, ou Shin chan pour les intimes a eu le droit à une sortie sur Nintendo Switch au pays du Soleil Levant sous l'appellation Crayon Shin chan. Fort heureusement pour les joueurs Occidentaux, le titre est enfin disponible dans nos contrées depuis le 11 août sous le nom Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation -The Endless Seven-Day Journey-. Afin de vous replonger en enfance et vous permettre de découvrir un peu l'univers qui vous attend, nous vous laissons découvrir une longue vidéo de gameplay ci-dessous. A noter que le titre est disponible dans diverses langues, mais que le français n'est hélas pas au programme.

Kazu Ayabe, directeur de la série des jeux "My Summer Holiday", vous présente une toute nouvelle aventure ! À l'occasion d'un voyage d'affaires d'Hiroshi à Kyushu, la famille Nohara a prévu de séjourner une semaine chez une amie d'enfance de Misae à Asso, dans la préfecture de Kumamoto. Une fois arrivés à la gare de Kumamoto lors de leur trajet vers Asso, un homme étrange leur donne un appareil photo bizarre à la condition qu'ils le testent. Avec cet appareil photo, Shinnosuke profite au mieux de son été à visiter les montagnes et les champs d'Asso. Il découvre de nombreuses créatures qu'on ne peut pas voir à Kasukabe. Et en aidant les gens des environs, il se fait rapidement de nouveaux amis. Mais d'ailleurs... Pourquoi ces enfants ressemblent-ils autant à ceux de chez lui ? Pendant une fraîche nuit d'été, Shinnosuke voit apparaître une créature géante sous la lumière de la pleine lune. Et juste à côté, un homme riant à pleine voix... C'était le même homme louche qui lui avait donné l'appareil photo. Il dit s'appeler le professeur Akuno. À la suite de cette rencontre, d'autres évènements étranges commencent à se produire...