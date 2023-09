Mario vs. Donkey Kong : comparaison Game Boy Advance / Nintendo Switch

Dans la foulée de la diffusion du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) on continue de comparer les différents remasters présentés avec leurs jeux originaux. Après LUIGI'S MANSION 2 (ici), SUPER MARIO RPG (ici) et PAPER MARIO : LA PORTE MILLENAIRE (ici), c'est au tour de Mario vs. Donkey Kong. Remake du premier opus de la série, sorti en 2004 sur Game Boy Advance Mario vs. Donkey Kong s'inspire en réalité beaucoup du Donkey Kong sorti dix ans auparavant sur Game Boy avec son mélange de plateforme et de réflexion. Ave c de nouveaux graphismes, on devrait donc retrouver tous les niveaux du jeu original avec en prime la possibilité de les parcourir à deux !

En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous une vidéo de comparaison GBA / Nintendo Switch publiée par GameXplain.

Pour rappel, Mario vs. Donkey Kong est attendu le 16 février 2024 sur Nintendo Switch

Les jouets se remettent en marche

La vieille querelle qui avait embrasé la Game Boy Advance reprend de plus belle dans Mario vs. Donkey Kong pour Nintendo Switch. Découvrez de tout nouveaux graphismes, résolvez toutes sortes d'énigmes et mettez votre adresse à l'épreuve pour remettre la main sur les mini-Mario volés.

Reprenez les mini-Mario à Donkey Kong !

Donkey Kong avait très envie d'avoir des mini-Mario, les nouveaux jouets qui font fureur, mais ceux-ci sont en rupture de stock partout... Il a donc débarqué dans l'usine qui les fabrique et a volé toute la production ! Mario doit se lancer à sa poursuite pour récupérer tous les jouets.

Mettez vos méninges et votre adresse à l'épreuve dans des niveaux casse-tête

Des niveaux remplis d'énigmes attendent Mario. Terminez chacun d'entre eux en récupérant la clé qui ouvrira la porte derrière laquelle se trouve un mini-Mario.

Observez attentivement les alentours, creusez-vous la tête pour déterminer le meilleur chemin et faites preuve d'adresse pour éviter les obstacles et récupérer tous les jouets volés.

Il est aussi possible de jouer à deux !

Partagez-vous les manettes pour relever les défis de chaque niveau en mode coopératif local. En unissant vos forces, vous pourrez même découvrir de nouveaux chemins à travers les niveaux les plus retors !