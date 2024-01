Mario vs. Donkey Kong : du gameplay et deux nouveaux mondes

Cette année, Nintendo fait dans le recyclage. Avant les sorties de LUIGI'S MANSION 2 (là), et PAPER MARIO : LA PORTE MILLENAIRE (là), c'est Mario vs. Donkey Kong, sorti en 2004 sur Game Boy Advance, qui revient sur Nintendo Switch dans une version remaniée en Haute Définition.

Dans les grandes lignes, il s'agit du même jeu mais agrémenté de quelques nouveautés. Mario doit sinon toujours affronter Donkey Kong, retranché dans une usine de jouets, dans pas moins de 130 niveaux mêlant plateformes et casse-têtes délirants.

En attendant la sortie, le mois prochain , Nintendo inonde ses réseaux avec de courtes vidéos nous permettant d'apprécier les nouveaux graphismes du jeu mais aussi ses différents mécanismes. On découvre ainsi que Mario pourra notamment faire des pirouettes ou encore marcher sur les mains. Les challenges seront variés et nécessiteront un minimum de matière grise pour vaincre les pièges et les défis disséminés dans 8 mondes soit deux de plus que dans la version original.

Mario poursuivra Donkey dans l'usine à jouets Mario, la jungle DK, la montagne de feu, le joyeux mini monde, la maison hantée, le sommet glissant, la forêt mystique et la ville du crépuscule. Cette nouvelle version permettra aussi de jouer à deux en mode coopératif local sur le même écran et elle intégrera un mode facile et un mode Time Attack. Pour avoir un aperçu du jeu, retrouvez les différents tweets et vidéos publiés par Nintendo ci-dessous.

Pour rappel, Mario vs. Donkey Kong est attendu le 16 février 2024 sur Nintendo Switch

,

Les jouets se remettent en marche La vieille querelle qui avait embrasé la Game Boy Advance reprend de plus belle dans Mario vs. Donkey Kong pour Nintendo Switch. Découvrez de tout nouveaux graphismes, résolvez toutes sortes d'énigmes et mettez votre adresse à l'épreuve pour remettre la main sur les mini-Mario volés. Reprenez les mini-Mario à Donkey Kong ! Donkey Kong avait très envie d'avoir des mini-Mario, les nouveaux jouets qui font fureur, mais ceux-ci sont en rupture de stock partout... Il a donc débarqué dans l'usine qui les fabrique et a volé toute la production ! Mario doit se lancer à sa poursuite pour récupérer tous les jouets. Mettez vos méninges et votre adresse à l'épreuve dans des niveaux casse-tête Des niveaux remplis d'énigmes attendent Mario. Terminez chacun d'entre eux en récupérant la clé qui ouvrira la porte derrière laquelle se trouve un mini-Mario. Observez attentivement les alentours, creusez-vous la tête pour déterminer le meilleur chemin et faites preuve d'adresse pour éviter les obstacles et récupérer tous les jouets volés. Il est aussi possible de jouer à deux ! Partagez-vous les manettes pour relever les défis de chaque niveau en mode coopératif local. En unissant vos forces, vous pourrez même découvrir de nouveaux chemins à travers les niveaux les plus retors !

Voir aussi :

Mario est capable de faire toutes sortes d'acrobaties dans Mario vs. Donkey Kong, comme marcher sur ses mains, faire des sauts périlleux et bien plus encore ! pic.twitter.com/PqAERaoNNQ — Nintendo France (@NintendoFrance) January 22, 2024

Chase Donkey Kong through eight worlds – including two brand-new ones – to recover the Mini-Marios! #MariovsDonkeyKong pic.twitter.com/5YqDLZKI5M — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 19, 2024

City streets, factories, and jungles, all ripe for the puzzling! There’s a variety of challenging stages waiting for you in #MariovsDonkeyKong, coming to #NintendoSwitch on 2/16! pic.twitter.com/f7XeMF8vyB — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 23, 2024

Unique problems require unique solutions! ????



Think outside the box and you’ll be solving your way through the new stages featured in #MariovsDonkeyKong! pic.twitter.com/wxXGCHLa1N — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 25, 2024

, ,