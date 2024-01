Mario vs. Donkey Kong : la nouvelle version ajoute de nouveaux mondes, de nouveaux obstacles et un mode "casual"

Après SUPER MARIO RPG (ici) mais avant LUIGI'S MANSION 2 (là), et PAPER MARIO : LA PORTE MILLENAIRE (là), c'est au tour du remake de Mario vs. Donkey Kong, sorti en 2004 sur Game Boy Advance, de revenir sur Nintendo Switch, dès le mois prochain.

En attendant d'avoir le jeu en main, Nintendo se décide à nous en montrer un peu plus dans une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux, Outre le mode coopératif local permettant de jouer à deux sur le même écran, cette nouvelle version devrait intégrer un mode débutant (permettant à Mario de revenir au début du niveau en cas de problème) mais aussi de nouveaux mondes et même de nouveaux obstacles. Retrouvez tout ceci avec la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Mario vs. Donkey Kong est attendu le 16 février 2024 sur Nintendo Switch

