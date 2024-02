Mario vs. Donkey Kong obtient une démo gratuite disponible dès à présent sur Nintendo Switch

Déclinaison du Donkey Kong sorti en 1994 sur Game Boy qui rajoutait plus de 90 niveaux au jeu d'arcade original (et qui est un classique absolu) Mario vs. Donkey Kong est une série de jeux alliant plateforme et réflexion.

Vingt-ans après sa sortie initiale sur Game Boy Advance, le premier opus revient ce mois-ci sur Nintendo Switch dans une version remaniée en Haute Définition, ajoutant deux nouveaux mondes, un mode coopératif sur le même écran et un mode "détendu", histoire de ne pas recommencer tout le niveau à la moindre petite erreur de manipulation.

Le jeu sort dans quinze jours mais pour en avoir un aperçu une démo gratuite est actuellement disponible sur l'eShop. Elle est plutôt courte mais vous permettra de découvrir les nouveaux graphismes du jeu et de vous familiariser avec son gameplay. Pour aller plus loin, une preview du jeu est à lire ici. Vous pouvez aussi jeter un œil sur notre vidéo de cette démo sur cette page .

Pour rappel, Mario vs. Donkey Kong est attendu le 16 février 2024 sur Nintendo Switch.

Les jouets se remettent en marche La vieille querelle qui avait embrasé la Game Boy Advance reprend de plus belle dans Mario vs. Donkey Kong pour Nintendo Switch. Découvrez de tout nouveaux graphismes, résolvez toutes sortes d'énigmes et mettez votre adresse à l'épreuve pour remettre la main sur les mini-Mario volés. Reprenez les mini-Mario à Donkey Kong ! Donkey Kong avait très envie d'avoir des mini-Mario, les nouveaux jouets qui font fureur, mais ceux-ci sont en rupture de stock partout... Il a donc débarqué dans l'usine qui les fabrique et a volé toute la production ! Mario doit se lancer à sa poursuite pour récupérer tous les jouets. Mettez vos méninges et votre adresse à l'épreuve dans des niveaux casse-tête Des niveaux remplis d'énigmes attendent Mario. Terminez chacun d'entre eux en récupérant la clé qui ouvrira la porte derrière laquelle se trouve un mini-Mario. Observez attentivement les alentours, creusez-vous la tête pour déterminer le meilleur chemin et faites preuve d'adresse pour éviter les obstacles et récupérer tous les jouets volés. Il est aussi possible de jouer à deux ! Partagez-vous les manettes pour relever les défis de chaque niveau en mode coopératif local. En unissant vos forces, vous pourrez même découvrir de nouveaux chemins à travers les niveaux les plus retors !

