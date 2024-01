Mario vs. Donkey Kong dévoile sa cinématique d'ouverture

Prochain titre de Nintendo prévu pour le mois de février, Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch est une revisite du jeu original paru sur Game Boy Advance. En attendant les quelques jours qui nous séparent de sa date de sortie, Nintendo nous propose de découvrir la cinématique d'ouverture du jeu ci-dessous. Pour rappel, Mario vs. Donkey Kong sera disponible à partir du 16 février 2024 en versions dématérialisée et en version physique.

Quand Donkey Kong réalise que les jouets mini-Mario sont en rupture de stock, il décide de se servir directement dans l'usine qui les fabrique ! Aidez Mario à les récupérer dans Mario vs. Donkey Kong, disponible le 16 février sur Nintendo Switch.

Source : Nintendo