Mario vs. Donkey Kong reçoit sa première mise à jour pour son lancement - Détails

Mario vs. Donkey Kong est enfin disponible sur Nintendo Switch ! Remake du premier opus dé la série sorti il y a tout juste vingt ans sur GBA (et qui était lui-même inspiré du Donkey Kong version Game Boy sorti il y a tout juste trente ans ! ), le titre est un classique du puzzle-game mêlant action et réflexion. Si vous avez déjà craqué, sachez que le jeu bénéficie d'une mise à jour de lancement qui corrige principalement des problèmes de commandes dans le niveau 1 et 6 du premier monde. En conséquence, la démo gratuite du jeu disponible sur l'eShop est aussi mise à jour.

Dernières mises à jour: Ver. 1.0.1 (lancée le 13 février 2024) Problèmes corrigés Un problème a été corrigé où dans de rares cas les commandes ne répondaient plus après avoir activé l’aide dans la première partie du niveau 1-1 et du niveau 1-6. La correction mentionnée ci-dessus est aussi incluse dans la mise à jour Ver. 1.0.1 de la démo de Mario vs. Donkey Kong.

Pour rappel, Mario vs. Donkey Kong est disponible sur Nintendo Switch. Vous saurez tout sur le jeu grâce à notre test complet.

Les jouets se remettent en marche La vieille querelle qui avait embrasé la Game Boy Advance reprend de plus belle dans Mario vs. Donkey Kong pour Nintendo Switch. Découvrez de tout nouveaux graphismes, résolvez toutes sortes d'énigmes et mettez votre adresse à l'épreuve pour remettre la main sur les mini-Mario volés. Reprenez les mini-Mario à Donkey Kong ! Donkey Kong avait très envie d'avoir des mini-Mario, les nouveaux jouets qui font fureur, mais ceux-ci sont en rupture de stock partout... Il a donc débarqué dans l'usine qui les fabrique et a volé toute la production ! Mario doit se lancer à sa poursuite pour récupérer tous les jouets. Mettez vos méninges et votre adresse à l'épreuve dans des niveaux casse-tête Des niveaux remplis d'énigmes attendent Mario. Terminez chacun d'entre eux en récupérant la clé qui ouvrira la porte derrière laquelle se trouve un mini-Mario. Observez attentivement les alentours, creusez-vous la tête pour déterminer le meilleur chemin et faites preuve d'adresse pour éviter les obstacles et récupérer tous les jouets volés. Il est aussi possible de jouer à deux ! Partagez-vous les manettes pour relever les défis de chaque niveau en mode coopératif local. En unissant vos forces, vous pourrez même découvrir de nouveaux chemins à travers les niveaux les plus retors ! Quelles sont les nouveautés ? Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch voit l'arrivée de nombreuses nouveautés : Des graphismes retravaillés et des musiques réorchestrées

Deux mondes inédits avec de nouvelles mécaniques de jeu

Un mode deux joueurs coopératif

Un mode Détendu pour jouer à votre rythme

Des niveaux bonus pour faire le plein de champignons 1UP

Un mode Contre-la-montre

