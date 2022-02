Légendes Pokémon : Arceus : suite à la dernière mise à jour, un bug très gênant peut bloquer votre progression - Un patch correctif est en cours

*SPOILERS ALERT*

Il y a dix jours , Légendes Pokémon : Arceus a reçu une mise à jour 1.0.2 afin de corriger quelques petits bugs mineurs (voir détails ICI.) Seulement, il semblerait qu'elle en ait provoqué un autre (de bug) beaucoup plus gênant. Alors attention, il faut avoir terminé la quête principale pour avoir la malchance de rencontrer ce bug- donc, à bon entendeur, si vous n'êtes pas encore arrivé jusque-là, vous pouvez encore quitter cette page. Si vous êtes encore là, sachez que ce bug intervient lors de la mission pour récupérer la plaque de l’Arène de la Lune du Contrefort Couronné. Logiquement, lors de cette mission, vous devez forcément parler à Camille avant de pouvoir affronter Cresselia; sauf que depuis la mise à jour, vous pouvez la zapper pour affronter et capturer directement le Pokémon Légendaire. Malheureusement, si vous faîtes cela, à partir de là, vous serez coincé pour ne pas dire softlock. C'est à dire que vous ne pourrez passer à la mission suivante du post-game et donc terminer la quête légendaire. De quoi être passablement irrité surtout qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas (encore) de correctif.

Heureusement, The Pokémon Company a reconnu sur Twitter l'existence du bug, s'excusant et assurant qu'il serait corrigé avec la prochaine mise à jour- qui, on l'espère n'apportera pas d'autre(s) bug(s) !

Dans "Légendes Pokémon : Arceus", nous avons trouvé un bug qui empêchait la mission de se poursuivre lors de l'exécution d'une opération spécifique sur la mission principale " La plaque de l’Arène de la Lune". Ce bug devrait être corrigé dans la prochaine mise à jour des données. Nous nous excusons pour tout inconvénient causé à nos clients.