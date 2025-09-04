Hollow Knight : Silksong : dernière grosse mise à jour avant la sortie du DLC "Sea of ​​Sorrow"

Hollow Knight : Silksong, la suite d'Hollow Knight, est disponible depuis septembre dernier mais la Team Cherry continue de peaufiner son jeu. Ainsi,, le cinquième "gros patch" vient de sortir sur la version PC (sachant qu'il sera déployé dans la foulée sur les versions consoles). C'est à priori la dernière grosse mise à jour avant la sortie de l'extension "Sea of Sorrow" prévue cette année.

En attendant d'autres détails, retrouvez la traduction (automatique) des notes de mise à jour.

Pour mémoire, Hollow Knight : Silksong est disponible au prix de 14,99€ sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2 (grâce à une mise à niveau gratuite qui améliore les performances et la résolution du titre).

Détails du Patch 5 de Hollow Knight : Silksong

- Ajout d'une nouvelle localisation en chinois traditionnel.

- Amélioration de la traduction allemande pour plus de clarté et de cohérence avec la version anglaise.

- Possibilité pour Silk Soar de traverser les sorties de scène supérieures.

- Correction de plusieurs cas où certains ennemis pouvaient se retrouver coincés hors des limites de la carte.

- Correction de plusieurs cas où Hornet pouvait être tiré hors des limites de la carte par les ennemis.

- Correction de l'explosion de mort du Dernier Juge qui infligeait 3 points de dégâts (désormais 2).

- La Cloche de Magma protège désormais contre toutes les explosions de type feu.

- Correction d'un autre cas où Seth, le Gardien du Sanctuaire, pouvait pousser Hornet à travers un mur.

- Correction d'un cas où Lace (Berceau) sortait des limites de la carte. Diverses corrections mineures ont également été apportées pour éviter certains comportements étranges et rares pendant le combat.

- Correction de certains outils qui pouvaient rebondir vers le bas de manière involontaire dans certains cas.

- Correction des capsules rebondissantes des Grottes Frontalières qui donnaient de la Soie et de la Santé pour certains emblèmes. - Correction du Pioche du Vif d'Or

qui n'infligeait pas son 3e coup de dégâts dans un souvenir.

- Correction de problèmes avec les collisionneurs de la Guêpe des Bois qui persistaient parfois plus longtemps que prévu ou ne se réactivaient pas à la réapparition.

- Correction d'un problème où les chœurs des Souterrains ne jouaient pas l'intégralité de leurs paroles de Needolin.

- Correction d'un problème où les Raboteurs de Fil pouvaient se retrouver bloqués hors des limites de la carte.

- Les serviteurs invoqués par la Bête Sauvage meurent désormais lorsque le boss est tué.

- La Bête Sauvage des Champs Lointains est désormais étourdie lorsqu'elle est touchée par la bombe suspendue.

- Correction d'un problème où la quantité d'outils ne se mettait pas à jour correctement lors du déséquipement de la Sacoche de Coquillage.

- Correction d'un problème rare où les Lavalugs restaient figés.

- Correction d'un problème où le voyage rapide effaçait involontairement la concentration du Chasseur.

- Diverses corrections et améliorations mineures.