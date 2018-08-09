Hideki Kamiya adresse un message aux fans pour les 20 ans d'OKAMI

Okami, le jeu culte d'Hideki Kamiya, initialement sorti sur PS2, a désormais 20 ans . Que de chemin parcouru depuis sa sortie sur PS2 en 2006 ou le jeu fut considéré comme un échec public rettentissant (entrainant la la fermeture de Clover Studio, le studio derrière les Viewtiful Joe et God Hand).

Aujourd'hui, c'est une référence incontournable et la preuve qu'un jeu peut concilier des ambitions artistiques avec des considérations commerciales.

En attendant de découvrir sa suite tardive, intitulée, pour le moment, sobrement, OKAMI Sequel, Hideki Kamiya, le papa de la franchise (mais aussi de Bayonetta) a posté un message sur le site du 20eme anniversaire d'Okami.

C'est le 20e anniversaire de Ōkami !



Avec le recul, j'ai encore du mal à croire que nous ayons réussi à le sortir... mais ce sera une histoire pour une autre fois ! Voir tout le soutien que vous avez apporté à Ōkami depuis sa sortie originale, combiné à l'immense fierté que je ressens d'avoir travaillé dessus, ne pourrait pas me rendre plus heureux de célébrer ce cap.

L'enthousiasme et l'affection que vous avez montrés ont permis de faire vivre l'héritage d'Ōkami pendant deux longues décennies. Durant ce temps, le jeu a connu une seconde aventure, un superbe remaster HD, ainsi qu'une série de produits et de projets officiels qui m'enthousiasment autant en tant que créateur qu'en tant que fan. Je pense que l'amour que l'équipe porte à Ōkami se voit — non, se RESSENT — dans chacune de leurs créations. Quant à moi, entouré de ma collection de figurines et de peluches d'Amaterasu, je ne pourrais pas être plus reconnaissant.

L'influence d'Ōkami se manifeste dans les liens que les joueurs ont tissés avec le jeu, et avec votre soutien continu, je suis convaincu que ces liens continueront de se renforcer et de s'étendre bien au-delà de son 20e anniversaire. En attendant, je vais mettre toute mon énergie, mon cœur et mes tripes dans la nouvelle suite de Ōkami que vous attendez tous !



D'ici là, j'espère que vous continuerez à faire vivre votre amour pour Ōkami.

Bien chaleureusement,

Hideki Kamiya

En attendant d'autres détails sur la suite d'OKAMI, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

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Présentation d'Okami HD

Ce monde reprend vie. Initialement sorti en 2006 et situé dans un univers inspiré du Japon, Okami, chef-d’œuvre d’action-aventure, vous invite à incarner Amaterasu, la déesse du soleil, et à embarquer dans une aventure époustouflante pour restaurer la vie et l’harmonie. Découvrez un gameplay captivant et un développement riche des personnages tout en surmontant de nombreux défis grâce au gameplay unique du jeu : le Pinceau Céleste. Avec son univers enchanteur, son histoire poignante et ses nombreux éléments exceptionnels, Okami demeure un classique intemporel, chéri par les fans du monde entier plus de dix ans après sa sortie originale.

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