Grosse opération de maintenance à venir sur l'eShop de la 3DS, Wii U et Nintendo Switch

Si vous êtes du genre à jouer en ligne ou que vous aimez consulter l'eShop de vos consoles Nintendo tôt le matin, histoire de dépenser quelques euros avant d'aller bosser (ou flâner- chacun sa vie), soyez prévenu que demain, mardi 14 mars de 5h à 8h (heure de Paris) l'eShop des consoles Wii U, 3DS et Nintendo Switch sera en maintenance. Il sera donc impossible de s'y rendre et d'utiliser une carte bancaire (sur Nintendo Switch). Par ailleurs, le jeu en ligne sur ces consoles sera fortement perturbé voire impossible; Cette maintenance groupée est probablement à mettre en lien avec l'arrêt définitif d'ici la fin du mois des achats sur l'eShop de la Wii U et de la 3DS. Si d'autres détails nous parviennent, nous ne manquerons pas de vous les partager.

INFORMATION IMPORTANTE :

Une opération de maintenance du Nintendo eShop aura lieu le 14/03/2023 de 05:00 à 08:00 . Durant cette période il ne sera pas possible d'utiliser de cartes de crédit sur le Nintendo eShop. Pour suivre les dernières informations relatives aux maintenances de nos services ainsi qu'à l'état opérationnel de nos serveurs, rendez-vous sur la page « Informations de maintenance en ligne / État opérationnel ».

Source : Nintendo