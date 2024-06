Final Fantasy XIV Online pourrait débarquer sur console Nintendo

Alors qu'on attend fébrilement la diffusion du prochain NINTENDO DIRECT centré sur les jeux à venir sur Nintendo Switch cette année, on apprend que le réalisateur et producteur de Final Fantasy XIV Online, Naoki Yoshida, aimerait bien voir débarquer son jeu sur une console Nintendo.

En effet, dans une interview accordée à la chaîne Easy Allies, Naoki Yoshida a expliqué qu'il œuvrait pour porter son titre sur un maximum de plateforme, et notamment sur console Nintendo.

Mon rêve, ou mon objectif, depuis plus de dix ans à ce stade, est que les joueurs puissent jouer à Final Fantasy XIV quel que soit l'appareil, et pouvoir accéder aux serveurs pour entrer et accéder au même monde. … nous discutons depuis des années de proposer le jeu sur la plateforme Xbox, et bien sûr, nous aimerions que notre titre soit disponible sur la plateforme Nintendo, et nous souhaitons poursuivre nos efforts. Mais cela a pris beaucoup de temps – avec Xbox, nous en avons parlé pendant des années, et cela se concrétise enfin. Nous ferons de notre mieux et continuerons à y travailler dur et à poursuivre nos efforts. Finalement, ce serait cool – quelque chose que nous aimerions explorer et concrétiser un jour