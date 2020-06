Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : de nouvelles séquences de gameplay en vidéo

Remaster d'un jeu étonnant sorti en 2003 sur GameCube et qui en quelque sorte était un précurseur du gameplay asymétrique de la Wii U, Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition prépare sa sortie sur différents supports fin août prochain . En attendant, Square Enix continue de partager des informations et de publier de nouvelles vidéos de gameplay. Récemment un live (japonais) a ainsi montré différentes séquences de jeu mais aussi une partie en cross-play (voir ici.) Retrouvez ci-dessous certaines de ces séquences compilées dans une seule vidéo. Pour plus de détails, notamment sur la version LITE gratuite du jeu rendez-vous dans notre dernière news.

Pour rappel, Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition sera disponible le 27 août prochain.