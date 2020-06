Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition : une version Lite gratuite disponible dès le lancement

Sorti en 2003/2004 sur GameCube, Final Fantasy Crystal Chronicles est le premier jeu d'une série de spin-off de Final Fantasy conçus pour les consoles Nintendo, assez difficile à cerner. En effet, si le jeu de base est un titre multijoueur, ce n'est pas le cas de The Crystal Bearers, un action-Rpg de 2009 exclusif à la Wii ou encore de My Life as a King, un jeu de simulation de construction de ville sorti en 2008 sur le WiiWare... Il n'en reste pas moins que Final Fantasy Crystal Chronicles a marqué les "gamers" à l'époque de sa sortie même si l'obligation, pour bien l'apprécier, d'y jouer à plusieurs en ayant forcément une Game Boy Advance et un câble link par joueur a considérablement freiné son succès.

Mais tout pourrait changer avec la sortie près de 17 ans plus tard de Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition sur Nintendo Switch, PS4 et mobiles. En effet,désormais plus besoin de GBA et encore moins de câble puisque si le jeu se joue toujours à plusieurs en local sur le même écran, il se joue désormais aussi en ligne. Il est en outre cross-play entre toutes les versions. Mais ce n'est pas tout puisque l'on découvre aujourd'hui qu'une version Lite du jeu sera disponible au lancement. Une démo gratuite qui permettra de découvrir à plusieurs trois donjons et même treize, si l'un des joueurs possède le jeu. Retrouvez le dernier trailer de Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition ci-dessous.

Pour rappel, Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition sera disponible le 27 août prochain.