FINAL FANTASY VII REBIRTH : une démo gratuite pour découvrir le jeu sur Nintendo SWITCH 2 - Prix, poids et détails

Après la sortie de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE en début d'année sur Nintendo SWITCH 2, la nouvelle console de Nintendo se prépare pour accueillir le second volet du projet de remake de Final Fantasy VII FINAL FANTASY VII REBIRTH.

La sortie du jeu est prévue en juin prochain mais vous pouvez d'ores et déjà vous faire une première idée du jeu grâce à une démo gratuite à télécharger sur l'eShop dès à présent.

Pour l'occasion, notez que le jeu est en précommande avec 20% de ristourne , ce qui fait le jeu à 47,99€ au lieu de 59,99€. et 63,,99€ au lieu de 79,99€ pour l'édition Deluxe. Attention, tout de même car, FINAL FANTASY VII REBIRTH est véritablement un jeu de poids... Commencez à faire de la place dans votre console puisque le poids de est annoncé à 102 Go (soit un peu plus que celui de FF7 Remake Intergrade). Et ce sera bien évidemment, la même chose avec la version cartouche qui sera une carte clé de jeu.

En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation et un trailer de FINAL FANTASY VII REBIRTH.

Pour rappel, FINAL FANTASY VII REBIRTH est attendu le 3 juin 2026 sur Nintendo SWITCH 2

Le deuxième volet du projet de remake de FINAL FANTASY VII Après avoir échappé à la cité dystopique de Midgar, Cloud et ses amis se lancent dans un voyage à travers toute la planète. De nouvelles aventures les attendent dans ce monde vaste et grouillant de vie ! Galopez à dos de chocobo sur des plaines herbeuses et explorez des environnements gigantesques. HISTOIRE Le cycle de l'existence trouve son origine dans l'énergie planétaire. Toute vie naît de la planète et y retourne une fois son heure arrivée. Mais la compagnie Shinra exploite inlassablement le sang de la planète, la rivière de la vie, pour la transformer en énergie mako. À l'issue de combats sans merci, l'ancien SOLDAT Cloud Strife et ses compagnons s'enfuient de Midgar et de ses réacteurs mako pour s'aventurer dans l'inconnu. Ils parcourent les plaines à dos de chocobo pour affronter une destinée incertaine à travers la planète. Au même moment, le SOLDAT de 1re classe Zack Fair traverse le désert aux portes de Midgar. Blessé et épuisé, il traîne son corps fourbu tout en portant son ami Cloud qui a été intoxiqué à la mako. Par-delà le voile funèbre, une faille menaçante lézarde les cieux. De son côté, le Réseau anti-Shinra, soutenu par le gouvernement provisoire du Wutai, déclare la guerre à la compagnie. Lors d'une funeste procession, de mystérieuses silhouettes vêtues de noir transportent la dépouille de Jenova, l'entité venue d'un autre monde, à l'origine de tous les maux. Ressentant la terrible menace, les redoutables gardiens de la planète surnommés les Armes se réveillent et surgissent de la rivière de la vie. À cause des machinations de l'ennemi juré de Cloud, Séphiroth, les fils du destin se sont entremêlés pour ressusciter. FINAL FANTASY VII REBIRTH est la nouvelle histoire tant attendue du projet de remake de FINAL FANTASY VII, une version réimaginée du jeu culte original sous la forme de trois opus indépendants, conçus par la même équipe de créateurs. Cette fois, les joueurs seront confrontés à divers nouveaux éléments, jusqu'à finir par prendre la route de la cité des Cétras du jeu FINAL FANTASY VII d'origine. Bonus des données sauvegardées Si vous possédez des données sauvegardées de différents composants de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, vous pouvez obtenir des bonus. Données sauvegardées de l’histoire principale de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE :

Matéria d'invocation : Léviathan

Données sauvegardées de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE INTERmission :

Matéria d'invocation : Ramuh Bonus de préachat • Matéria d'invocation : Trio de mogs

• Matéria d'invocation : Chocobo chicos

• Protection : Armille Shinra type 2

• Protection : Armille Midgar série 2

*Ces objets bonus sont offerts aux personnes qui préachètent le jeu avant 23:59 le 02/06/2026 (heure locale).

* Le contenu numérique pourra être mis en vente à une date ultérieure.

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