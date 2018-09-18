Final Fantasy XIV arrive cet été sur Nintendo Switch 2 - Tous les détails

C'est officiel. Square Enix vient d'annoncer l'arrivée de FINAL FANTASY XIV, cet été sur Nintendo SWITCH 2.

Initialement sorti en 2013 sur PS3 et PC, le célèbre MMORPG n'a eu de cesse de recevoir des mises à jour et des extensions, améliorant et transformant le jeu au fil du temps.

Le titre est prévu sur Nintendo SWITCH 2 en août prochain . Pour y jouer, un abonnement au Nintendo Switch Online ne sera pas nécessaire... Par contre, il faudra, comme sur les autres supports, s'acquitter d'un autre abonnement payant sachant que vous pourrez obtenir une réduction de 50 % si vous êtes déjà abonné ailleurs.

Notez aussi que dans le même temps, Square Enix a dévoilé une nouvelle extension du jeu nommée EVERCOLD qui sortira en janvier 2027 et sera aussi accessible sur Nintendo SWITCH 2 (voir trailer et présentation ci-dessous)

En attendant d'autres détails,, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Présentation d'EVERCOLD de FINAL FANTASY XIV Une modernisation de la conception du jeu pour répondre aux besoins actuels des joueurs Intégration des saisons Une refonte en profondeur du système de récompenses et de leurs moyens d'obtention.

Nouveaux systèmes de combat Le choix entre le mode Reborn qui reprend les actions existantes et le nouveau mode Évolution qui se concentre sur les particularités de chaque job.

Expansion de l'arsenal Pour faciliter l'utilisation de multiples jobs.

Davantage de personnalisation Peaufinez l'apparence de votre personnage pour que votre avatar ressemble exactement à ce que vous souhaitez.

Deux nouveaux jobs : un tank et un DPS physique à distance

Niveau maximum augmenté de 100 à 110

Un nouveau monde à découvrir : le quatrième reflet

De nouvelles cités

De vastes nouvelles zones

Des créatures titanesques et de nouveaux monstres redoutables

De nouveaux peuples alliés

De nombreux nouveaux donjons à explorer

Une nouvelle série de raids en alliance : "EVANGELION - Ghosts of Desire"

Une nouvelle série de raids

Un nouveau raid à difficulté très élevée

De nouveaux ALÉA, contrats de chasse et chasses aux trésors

De nouveaux défis

Une mise à jour des modes JcJ

Une mise à jour du système de renforts

Une avalanche de nouveaux équipements et de recettes inédites

... et bien plus encore ! * Les joueurs pourront profiter de divers ajouts sans acheter la nouvelle extension : • Refonte de la conception et des sensations de jeu • Nouveaux systèmes de combat, mises à jour des modes JcJ et du système de renforts * Certains ajouts indiqués ci-dessus seront implémentés lors de mises à jour ultérieures et ne seront pas disponibles lors de la sortie de l'extension.

Lire aussi : REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

Et toujours:

Final Fantasy XIV announced for Nintendo Switch 2, coming this August pic.twitter.com/XTg72gY5r4 — Wario64 (@Wario64) April 24, 2026

Source : Finalfantasyxiv