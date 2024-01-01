FINAL FANTASY VII REBIRTH : comparaison Nintendo Switch 2 vs PS5 - C'est le grand ménage !

Encore un peu de patience...La "renaissance" de FINAL FANTASY VII sortira en juin sur Nintendo SWITCH 2 (et Xbox Series X|S). Initialement sorti en 2024 sur PS5, FINAL FANTASY VII REBIRTH est le second projet de remake de Final Fantasy VII après FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE (déjà disponible sur Switch 2).

Si vous êtes impatient d'y jouer sur la console de Nintendo, vous pouvez dès à présent télécharger la démo du jeu disponible sur l'eShop.

L'occasion d'avoir un premier aperçu du jeu sur Nintendo SWITCH 2 et de constater que graphiquement, c'est plutôt réussi, malgré un framerate qui plafonne à 30 fps (au lieu de 60 sur PS5). Cependant de nombreux joueurs ont relevé quelques ralentissements dans les zones ouvertes et surtout que pour réussir à faire tourner le jeu correctement, les développeurs avaient décidé de faire le ménage, principalement dans les intérieurs, en supprimant de nombreux éléments.

Ainsi, une table sur laquelle se trouvaient précédemment des fleurs, de la vaisselle et une coupe de fruits est désormais débarassée et entièrement vide !

Et c'est la même chose pour de nombreux autres éléments du décor, et cela aussi bien durant les phases de gameplay que durant les cinématiques !

Evidemment, ces retraits sur le net ont beaucoup fait rire donnant lieu à quelques détournements savoureux... Ce qui, dans le même temps, n'a pas empêché certains joueurs de louer l'ingéniosité des développeurs, faisant remarquer que ce "ménage" n'était pas forcément choquant (surtout pour ceux ne connaissant pas la version originale).

Le youtubeur et comédien de doublage Jon Cartwright qui a été l'un des premiers à publier une image de comparaison des versions Switch 2 et PS5, trouve même que "dans l'ensemble, ce qu'ils ont accompli est miraculeux. Vous avez un jeu conçu de A à Z pour la PlayStation 5 et qui a du mal à fonctionner parfaitement sur PS5, et pourtant il fonctionne sur Switch 2, avec une qualité graphique et une fluidité exceptionnelles".

En attendant de découvrir le jeu dans sa version complète, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. En prime, retrouvez la vidéo de comparaison de GVG et quelques captures d'écran.

Pour rappel, FINAL FANTASY VII REBIRTH est attendu le 3 juin 2026 sur Nintendo SWITCH 2

Le deuxième volet du projet de remake de FINAL FANTASY VII Après avoir échappé à la cité dystopique de Midgar, Cloud et ses amis se lancent dans un voyage à travers toute la planète. De nouvelles aventures les attendent dans ce monde vaste et grouillant de vie ! Galopez à dos de chocobo sur des plaines herbeuses et explorez des environnements gigantesques. HISTOIRE Le cycle de l'existence trouve son origine dans l'énergie planétaire. Toute vie naît de la planète et y retourne une fois son heure arrivée. Mais la compagnie Shinra exploite inlassablement le sang de la planète, la rivière de la vie, pour la transformer en énergie mako. À l'issue de combats sans merci, l'ancien SOLDAT Cloud Strife et ses compagnons s'enfuient de Midgar et de ses réacteurs mako pour s'aventurer dans l'inconnu. Ils parcourent les plaines à dos de chocobo pour affronter une destinée incertaine à travers la planète. Au même moment, le SOLDAT de 1re classe Zack Fair traverse le désert aux portes de Midgar. Blessé et épuisé, il traîne son corps fourbu tout en portant son ami Cloud qui a été intoxiqué à la mako. Par-delà le voile funèbre, une faille menaçante lézarde les cieux. De son côté, le Réseau anti-Shinra, soutenu par le gouvernement provisoire du Wutai, déclare la guerre à la compagnie. Lors d'une funeste procession, de mystérieuses silhouettes vêtues de noir transportent la dépouille de Jenova, l'entité venue d'un autre monde, à l'origine de tous les maux. Ressentant la terrible menace, les redoutables gardiens de la planète surnommés les Armes se réveillent et surgissent de la rivière de la vie. À cause des machinations de l'ennemi juré de Cloud, Séphiroth, les fils du destin se sont entremêlés pour ressusciter. FINAL FANTASY VII REBIRTH est la nouvelle histoire tant attendue du projet de remake de FINAL FANTASY VII, une version réimaginée du jeu culte original sous la forme de trois opus indépendants, conçus par la même équipe de créateurs. Cette fois, les joueurs seront confrontés à divers nouveaux éléments, jusqu'à finir par prendre la route de la cité des Cétras du jeu FINAL FANTASY VII d'origine. Bonus des données sauvegardées Si vous possédez des données sauvegardées de différents composants de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, vous pouvez obtenir des bonus. Données sauvegardées de l’histoire principale de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE :

Matéria d'invocation : Léviathan

Données sauvegardées de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE INTERmission :

Matéria d'invocation : Ramuh Bonus de préachat • Matéria d'invocation : Trio de mogs

• Matéria d'invocation : Chocobo chicos

• Protection : Armille Shinra type 2

• Protection : Armille Midgar série 2

*Ces objets bonus sont offerts aux personnes qui préachètent le jeu avant 23:59 le 02/06/2026 (heure locale).

* Le contenu numérique pourra être mis en vente à une date ultérieure.

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Cloud got hungry on Switch 2 pic.twitter.com/w2ruYh9Esq — Jon Cartwright (@JonComms) April 28, 2026

Source : Ign