FAQ - Guide complet - Toutes les questions que vous vous posez sur la Nintendo Switch OLED

Dois-je acheter quelque chose en plus pour jouer avec mes amis et ma famille ?

Puis-je jouer avec mes amis en ligne ? Et en local ?

La famille de consoles Nintendo Switch prend en charge toutes sortes d'options de jeu multijoueur. Vous pouvez jouer ensemble en ligne ou dans la même pièce en utilisant un ou plusieurs systèmes*.

Les fonctionnalités spécifiques varient selon le jeu, telles que le chat vocal ou le jeu en écran partagé, mais partager du plaisir avec vos amis et votre famille est un objectif clé de la Nintendo Switch.

Un abonnement Nintendo Switch Online peut être requis pour le multijoueur en ligne et d'autres fonctionnalités en ligne dans les jeux compatibles. Ce service vous donne également accès aux jeux classiques NES™ et Super NES™, aux sauvegardes dans le cloud, à une application pour appareil intelligent et à des offres exclusives. Pour en savoir plus, visitez le site Nintendo Switch Online .

*Des jeux, systèmes et/ou accessoires supplémentaires peuvent être requis pour le mode multijoueur. Abonnement Nintendo Switch Online et compte Nintendo requis pour les fonctionnalités en ligne. Non disponible dans tous les pays. Accès Internet requis pour les fonctionnalités en ligne. Les conditions s'appliquent. nintendo.com/switch-online . Jeux, consoles, certains accessoires et abonnement Nintendo Switch Online vendus séparément.