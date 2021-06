E3 2021 Awards : découvrez le "jeu le plus attendu" et la liste des grands gagnants de l'évènement

En clôture de l'E3 2021, le salon a décerné ses E3 2021 Awards récompensant les jeux "les plus attendus" en se basant sur les démos et les trailers qui ont émaillé les quatre jours de l'événement. Les gagnants ont été sélectionnés par différents rédacteurs issus de Gamespot, IGN, PC Game et GamesRadar+ qui pour chaque éditeur présent, ont choisi le jeu qu'ils attendaient le plus. Evidemment, ils ont aussi élu LE jeu le plus attendu de l'E3 2021... Alors saurez-vous d'accord avec leur choix ? Retrouvez la liste des gagnants ci-dessous avec tout en bas, l'heureux gagnant

Lauréats des jeux les plus attendus de l'E3 2021

Le jeu Ubisoft le plus attendu

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope

Le jeu Gearbox le plus attendu

Tiny Tina’s Wonderlands

Le jeu Xbox / Bethesda le plus attendu

Halo infinite

Le jeu Square Enix le plus attendu

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Le jeu le plus attendu du PC Gaming Show

Songs of Conquest

Jeu le plus attendu du Future Games Show

Immortality

Jeu d'Intellivision le plus attendu

Asteroids

Jeu indépendant le plus attendu

Falling Frontier

Jeu le plus attendu de Freedom Games

Airborne Kingdom

Le jeu Capcom le plus attendu

The Great Ace Attorney Chronicles

Le jeu Nintendo le plus attendu

Zelda BOTW 2

Le jeu Yooreka Studio le plus attendu

Loopmancer

Meilleure présentation de l'E3 2021

Xbox + Bethesda Showcase

Jeu le plus attendu de l'E3

Forza Horizon 5

