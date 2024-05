Donkey Kong Freedom : Vicarious Visions aurait travaillé sur un jeu Donkey Kong en 3D finalement abandonné

Après son rôle dans le film Mario et son apparition dans les boîtes LEGO Mario, et en attendant l'ouverture de sa zone dans les parcs SUPER NINTENDO WOLRD, Donkey Kong, l'iconique personnage des jeux Nintendo, a plus que jamais le vent en poupe.

Avec tout ça, on se doute bien qu'on devrait le revoir prochainement dans un grand jeu... La question est de savoir s'il s'agira d'un jeu Donkey Kong en 2D ou en 3D... En attendant de le découvrir (peut-être) un jour, on apprend que le studio albanais Vicarious Visions (devenu depuis Blizzard Albany) a travaillé en 2018 sur un jeu Donkey Kong dont le nom de code était Donkey Kong Freedom et qui avait l'ambition de traduire en 3D l'esprit des jeux Donkey Kong Country. On y aurait retrouvé Donkey mais aussi Diddy et Rambi, le rhinocéros, et peut-être même Pauline !

A priori, Nintendo avait donné son feu vert au projet après avoir vu le résultat de l'ajout de Donkey Kong (et Bowser) dans Skylanders SuperChargers développé (justement) par Vicarious Visions.

malheureusement, malgré de nombreuses idées et un enthousiasme de la part des fondateurs de Vicarious Visions, le projet sera abandonné à leur départ, Activision préférant se concentrer sur ses propres licences.

Alors, finirons-nous par avoir un jeu Donkey Kong Country en 3D,? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi à propos de DK :

Et toujours :

,