Call Of Duty: Modern Warfare 4 : Joy-Con, cross-play, performances... Les dernières infos sur la version Nintendo Switch 2

Officialisé hier lors d'un stream spécial, Call of Duty: Modern Warfare 4 est le premier opus de la série à revenir sur une console Nintendo après plus de dix ans d'absence (depuis Call of Duty : Ghosts sorti sur Wii U en 2013 ). C'est aussi le premier épisode de la série moderne à sortir uniquement sur les consoles de la génération actuelle, délaissant la PS4 et la Xbox One.

Call of Duty: Modern Warfare 4​ est donc attendu le 23 octobre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Dans le détail, si le développement de Call of Duty: Modern Warfare 4 est toujours chapeauté par Infinity Ward, Beenox est chargé de la version PC et c'est le studio Digital Legends qui prête main forte sur la version Nintendo Switch 2.

D'après VGC, Jack O'Hara, le directeur d'Infinity Ward est enthousiasmé par la version Switch 2 du jeu dont les performances l'auraient impressionné. A priori, le développement du jeu sur la console de Nintendo se serait "déroulé sans accroc" et il ne resterait plus " qu'à optimiser et à améliorer les performances" de la version.

En conséquence, la version Switch 2 est, pour le moment du moins, prévue le même jour que les autres, avec le même contenu et même la possibilité de sauvegarder sa progression d'une console à l'autre. Le cross-play, à savoir l'option permettant de jouer avec les joueurs des autres versions, est aussi envisagée.

Sur Switch 2, le jeu permettra de jouer de façon classique mais aussi de jouer avec les Joy-Con 2 en profitant du mode souris.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LA GUERRE SANS LIMITES La péninsule coréenne entre en guerre tandis que la Corée du Nord lance une invasion de grande envergure qui pourrait bien bouleverser le monde entier dans Call of Duty®: Modern Warfare® 4. CAMPAGNE La campagne réserve aux joueurs un concentré d'action : de la guerre des tranchées en Corée aux combats rapprochés à New York, en passant par les courses-poursuites à travers Paris, les raids nocturnes du SAS à Mumbai et les assauts de grande ampleur pour reprendre un territoire occupé. MULTIJOUEUR Le Multijoueur offre des combats réalistes et précis où la fluidité des mouvements, les choix des joueurs et le contrôle amélioré définissent chaque affrontement. DMZ En DMZ, les joueurs incarnent des agents clandestins envoyés derrière les lignes ennemies. Chaque mission en territoire contesté les oblige à faire des choix difficiles quant aux objectifs à poursuivre, aux ressources à sécuriser et au meilleur moment pour s'exfiltrer. Extension à la Nintendo Switch 2 Call of Duty : Modern Warfare 4 arrive sur Nintendo Switch 2, ramenant la série Modern Warfare aux joueurs Nintendo pour la première fois depuis plus d'une décennie. Infinity Ward, en partenariat avec Digital Legends, développe Call of Duty : Modern Warfare 4 nativement pour la Nintendo Switch 2.

Plus de détails sur Call of Duty : Modern Warfare 4 pour Nintendo Switch 2, notamment la date d'ouverture des précommandes, seront communiqués plus tard cet été.

Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare 4​ est attendu le 23 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

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