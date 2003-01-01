Call Of Duty: Modern Warfare 4 annoncé officiellement sur Nintendo Switch 2 - Tous les détails

Vous l'attendiez (peut-être), Activision vient de l'annoncer. Call of Duty: Modern Warfare 4 sortira en octobre prochain sur les consoles habituelles et... sur Nintendo Switch 2.

C'est un petit évenement puisque ça fait des années que la série Call of a déserté les consoles Nintendo, et que c'était donc une des licences multiplateformes qui faisaient encre défaut à la Switch.

Pour le moment pas d'infos (ni d'images) de la version Switch 2 qui d'ailleurs, contrairement aux autres, n'est pas encore disponible en précommande. Mais on devrait surement en apprendre plus dans les jours qui viennent...

En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation du jeu et un premier trailer, et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LA GUERRE SANS LIMITES La péninsule coréenne entre en guerre tandis que la Corée du Nord lance une invasion de grande envergure qui pourrait bien bouleverser le monde entier dans Call of Duty®: Modern Warfare® 4. CAMPAGNE La campagne réserve aux joueurs un concentré d'action : de la guerre des tranchées en Corée aux combats rapprochés à New York, en passant par les courses-poursuites à travers Paris, les raids nocturnes du SAS à Mumbai et les assauts de grande ampleur pour reprendre un territoire occupé. MULTIJOUEUR Le Multijoueur offre des combats réalistes et précis où la fluidité des mouvements, les choix des joueurs et le contrôle amélioré définissent chaque affrontement. DMZ En DMZ, les joueurs incarnent des agents clandestins envoyés derrière les lignes ennemies. Chaque mission en territoire contesté les oblige à faire des choix difficiles quant aux objectifs à poursuivre, aux ressources à sécuriser et au meilleur moment pour s'exfiltrer.

Call of Duty: Modern Warfare 4​ est attendu le 23 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

Et toujours :

Source : Nintendo