Animal Crossing : New Horizons : la saison des mariages a démarré - tous les détails

Depuis ce matin, et jusqu'au 30 juin , c'est la Saison des mariages dans Animal Crossing : New Horizons. Il s'agit du dernier événement annoncé avec la mise à jour 1.2.0 (voir ici) ce qui signifie que d'ici peu, logiquement, une autre mise à jour devrait mettre en place de nouveaux événements pour l'été...

Mais pour l'instant, c'est la Saison des mariages, donc. Un événement qui nous incite (en passant par l'aéroport) à nous rendre sur l'île de Joe sur laquelle nous attendent Serge et Risette qui souhaitent être pris en photo comme s'il s'agissait du jour de leur mariage. Pour cela, le studio photo de Joe nous permet d'utiliser différents meubles et accessoires (en plus des nôtres). C'est assez limité mais cela permet d'obtenir quelques nouveaux meubles puisque chaque photo permet d'engranger des "cristaux d'amour" qui servent ensuite à acheter les nouveaux éléments du décor "spécial mariage" (voir détails ci-dessous).

Franchement, on préférerait décorer des intérieurs comme dans Animal Crossing : Happy Home Designer que ce soit dans des bâtiments sur notre île ou sur une île spéciale plutôt que de créer des décors éphémères avec des possibilités limitées ce qui n'apporte pas grand chose... Mais bon, peut-être que ça viendra et en attendant cela permet d'exercer notre créativité.

On espère néanmoins que Nintendo travaille a d'autres activités avec un peu plus de challenge et de rejouabilité, un peu comme sur Tortiland l'île de Tortimer d'Animal Crossing : New Leaf- d'ailleurs, le ponton inutilisé sur notre île serait parfait pour nous y emmener...

En attendant, pour voir à quoi ressemble ce premier jour de la Saison des mariages, suivez le guide avec notre vidéo ci-dessous et retrouvez toutes les informations pour ne rien manquer des jours à venir.

GUIDE COMPLET DE LA SAISON DES MARIAGES

Saison des mariages (1er juin - 30 juin) - Tout au long du mois de juin, visitez l'île de Joe pour y retrouver les mariés Risette et Serge et les aider à prendre de jolis clichés pour fêter leur anniversaire de mariage. En récompense pour votre aide, vous recevrez de leur part de tout nouveaux objets thématiques.

Notez que chaque jour jusqu'au 30 juin , vous pouvez retourner sur l'île de Joe pour prendre de nouvelles photos. En fonction des jours, les thèmes seront différents et vous permettront de gagner de nouveaux meubles. Les six premiers jours vous recevrez à chaque fois un meuble gratuit. Pour les autres meubles, si vous voulez les acheter tous vous devrez avoir en poche près de 261 cristaux d'amour !

Le site gamewith.net a déjà découvert 6 thèmes différents (sur neuf jours ce qui implique des répétitions...) et logiquement il devrait y en avoir d 'autres. Nous les ajouterons au fur et à mesure

journée Thème 1er jour La cérémonie 2ème jour accueil 3e jour La cérémonie 4ème jour accueil 5ème jour La cérémonie 6e jour Fête de réception 7ème jour Thème "élégant" 8ème jour Thème "jardin" 9ème jour Thème "mignon"

Retrouvez ci-dessous les articles que vous pourrez acheter au fil des jours avec entre parenthèses le nombre de cristaux d'amour nécessaires. A noter que les appellations peuvent être légèrement différentes puisqu’elles ont été traduites à partir d'une liste publiée par le site Gamewith.net

Banc de mariage (× 5)

Décoration de mariage (× 3)

Mur de mariage blanc (× 12)

Sol de mariage blanc (× 12)

Tapis de mariage bleu (× 4)

Table de mariage (× 6)

Chaise de mariage(× 3)

Mur de noces (× 12)

Stand de fleurs de mariage (× 4)

Ensemble de bougies de mariage (× 4)

Table d'honneur de mariage (× 6)

Gâteau de mariage (× 5)

Orgue à tuyaux de mariage (× 40)

Arche de mariage (× 20)

Mur de mariage marron (× 12)

Mur de mariage vert (× 12)

Sol de mariage marron (× 12)

Sol de mariage vert (× 12)

Tapis de mariage rouge (× 4)

Tapis de mariage blanc (× 4)

Robe de gâteau (× 20)

Smoking de mariage (× 20)

Escarpins de mariage (× 6)

Chaussures de mariage (× 6)

Voile de mariée (× 12)

