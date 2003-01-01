007 First Light recoit ses premieres notes et ses premiers tests en attendant sa sortie sur Nintendo Switch 2

Le nouveau James Bond est là- ou presque. En effet, 007 First Light est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series mais il faudra encore patienter un peu avant de le retrouver sur Nintendo SWITCH 2.

En attendant, les premiers tests du jeu ont été publiés et ils sont plutôt dithyrambiques même si, comme toujours, on note des petites différences d'appréciations entre les médias. Ainsi si certains évoquent des gunfights très cinématographiques parmi les meilleurs jamais vus dans un jeu vidéo et une superbe réalisation, d'autres notent que le jeu est très scripté... Pour autant, tous s'accordent à dire que le nouveau jeu d'IO Interactive remet james Bond au centre du game.

Espérons que la version Nintendo Switch 2 sera à la hauteur et ne tardera pas trop...

En attendant retrouvez quelques tests avec leur note, une citation et un lien pour les lire. Enjoy.

Revue de presse de 007 First Light :

En bonus, retrouvez les 13 premières minutes du jeu dans la vidéo ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, 007 First Light est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et sortira "plus tard cet été " sur Nintendo SWITCH 2.

Voir aussi :

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Suite à un acte de bravoure, James Bond, jeune membre de la Navy, est enrôlé dans le programme Double 0. Mais quand une mission visant à neutraliser un espion séditieux s’achève en tragédie, il doit s’allier à son mentor Greenway pour dévoiler une conspiration menaçant le cœur même du pouvoir. DEVENEZ 007 Découvrez l’histoire inédite et revisitée des origines de James Bond, et suivez le parcours tumultueux d’un jeune héros devenu le meilleur agent du MI6. UNE AVENTURE D’ESPIONNAGE PALPITANTE Embarquez pour des missions exotiques, pilotez des véhicules iconiques et plongez dans une aventure digne d’un film, à la poursuite d’un agent séditieux ayant toujours une longueur d’avance. L’ESPION, C’EST VOUS Optez pour la discrétion ou la bagarre. Combat à mains nues ou armes à feu, gadgets ou infiltration, bluff sous le nez de l’ennemi, le choix vous appartient. BIENVENUE AU MI6 Testez vos aptitudes d’espion et rejouez vos missions préférées avec des modificateurs additionnels, pour encore plus de plaisir !

Et toujours :