007 First Light recoit ses premieres notes et ses premiers tests en attendant sa sortie sur Nintendo Switch 2
Le nouveau James Bond est là- ou presque. En effet, 007 First Light est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series mais il faudra encore patienter un peu avant de le retrouver sur Nintendo SWITCH 2.
En attendant, les premiers tests du jeu ont été publiés et ils sont plutôt dithyrambiques même si, comme toujours, on note des petites différences d'appréciations entre les médias. Ainsi si certains évoquent des gunfights très cinématographiques parmi les meilleurs jamais vus dans un jeu vidéo et une superbe réalisation, d'autres notent que le jeu est très scripté... Pour autant, tous s'accordent à dire que le nouveau jeu d'IO Interactive remet james Bond au centre du game.
Espérons que la version Nintendo Switch 2 sera à la hauteur et ne tardera pas trop...
En attendant retrouvez quelques tests avec leur note, une citation et un lien pour les lire. Enjoy.
Revue de presse de 007 First Light :
- VGC : 5/5 - "First Light est peut-être bien le meilleur jeu James Bond jamais créé " - Lire le test complet ICI (PS5)
- The Guardian : 5/5 - "En matière de jeux vidéo James Bond, personne n'a fait mieux" - Lire le test complet ICI (PS5)
- Journal du Geek : 9,5/10 - "First Light est le grand jeu James Bond qu'on nous avait promis et il coche même toutes les cases pour être un sérieux candidat au jeu de l'année" - Lire le test complet ICI
- JeuxVideo.com : 17/20 - "First Light ne surpasse pas son statut d'aptation grand public mais remplit clairement son contrat " - Lire le test complet ICI (PS5)
- Gamespot : 8/10 - "Si certains aspects du jeu nuisent au rythme, le reste est authentique et captivant " - Lire le test complet ICI (Xbox Series X)
- Gamekult : 8/10 - "L'alchimie de la formule reste peut-être un tantinet trop prudente et prévisible... " - Lire le test complet ICI
En bonus, retrouvez les 13 premières minutes du jeu dans la vidéo ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, 007 First Light est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et sortira "plus tard cet été" sur Nintendo SWITCH 2.
Voir aussi :
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Suite à un acte de bravoure, James Bond, jeune membre de la Navy, est enrôlé dans le programme Double 0. Mais quand une mission visant à neutraliser un espion séditieux s’achève en tragédie, il doit s’allier à son mentor Greenway pour dévoiler une conspiration menaçant le cœur même du pouvoir.
DEVENEZ 007
Découvrez l’histoire inédite et revisitée des origines de James Bond, et suivez le parcours tumultueux d’un jeune héros devenu le meilleur agent du MI6.
UNE AVENTURE D’ESPIONNAGE PALPITANTE
Embarquez pour des missions exotiques, pilotez des véhicules iconiques et plongez dans une aventure digne d’un film, à la poursuite d’un agent séditieux ayant toujours une longueur d’avance.
L’ESPION, C’EST VOUS
Optez pour la discrétion ou la bagarre. Combat à mains nues ou armes à feu, gadgets ou infiltration, bluff sous le nez de l’ennemi, le choix vous appartient.
BIENVENUE AU MI6
Testez vos aptitudes d’espion et rejouez vos missions préférées avec des modificateurs additionnels, pour encore plus de plaisir !
Et toujours :