007 First Light dévoile son générique interprété par Lana Del Rey

007 First Light est l'un de premiers titres tiers dévoilé sur Nintendo SWITCH 2. Et si, finalement, il ne sortira pas le mois prochain sur la console de Nintendo, comme sur les autres supports, il n'en reste pas moins l'un des jeux très attendu cette année.

Nous invitant à découvrir la jeunesse du célèbre agent secret, le jeu a l'ambition d'être aussi spectaculaire et palpitant que les meilleurs films de la saga. Ainsi, on découvre aujourd'hui le générique du jeu dans le plus pur esprit de ceux des films.

Si vous êtes fans, vous savez que depuis James Bond contre Dr No, les génériques des films, autrefois réalisés par Maurice Binder, sont toujours des moments incroyables qui ont forgé la légende de l'agent 007.

Pour "succéder" à Louis Armstrong, Shirley Bassey, Nancy Sinatra, Madona, Paul Mc Cartney, Duran Duran, Adèle ou encore Billie Eilish (cherchez l'erreur), IO Interactive a choisi Lana Del Rey.

Retrouvez la vidéo de ce générique ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, 007 First Light est attendu le 27 mai 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series et "plus tard cet été" sur Nintendo SWITCH 2.

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Suite à un acte de bravoure, James Bond, jeune membre de la Navy, est enrôlé dans le programme Double 0. Mais quand une mission visant à neutraliser un espion séditieux s’achève en tragédie, il doit s’allier à son mentor Greenway pour dévoiler une conspiration menaçant le cœur même du pouvoir. DEVENEZ 007 Découvrez l’histoire inédite et revisitée des origines de James Bond, et suivez le parcours tumultueux d’un jeune héros devenu le meilleur agent du MI6. UNE AVENTURE D’ESPIONNAGE PALPITANTE Embarquez pour des missions exotiques, pilotez des véhicules iconiques et plongez dans une aventure digne d’un film, à la poursuite d’un agent séditieux ayant toujours une longueur d’avance. L’ESPION, C’EST VOUS Optez pour la discrétion ou la bagarre. Combat à mains nues ou armes à feu, gadgets ou infiltration, bluff sous le nez de l’ennemi, le choix vous appartient. BIENVENUE AU MI6 Testez vos aptitudes d’espion et rejouez vos missions préférées avec des modificateurs additionnels, pour encore plus de plaisir !

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