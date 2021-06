TEST - Mario Golf : Super Rush - Mario reste "Green" dans ce nouvel épisode

Cet été, Mario et ses compagnons se mettent au vert avec le tout nouveau Mario Golf : Super Rush. Disponible ce vendredi 25 juin exclusivement sur Nintendo Switch, ce nouvel épisode nous permet de vivre des compétitions de golf dynamiques avec les modes Speed Golf et Golf Mêlée, et prend même une dimension RPG avec l'Aventure Golfique. Pour vous faire une petite idée du contenu qui vous attend, notre ami rifraff vous a préparé un test complet.

Bien que Mario Golf ait été absent de nos consoles depuis des années, dès son lancement, on se sent d’emblée en terrain connu. Mario Golf : Super Rush débute en effet par une super introduction vidéo en images de synthèse qui d’entrée de jeu donne le ton. Pour un peu, on se croirait dans un nouveau Mario & Sonic aux Jeux Olympiques ou plutôt dans la suite directe de Mario Tennis ACES, les clubs remplaçant les raquettes. Que ce soit la musique ou les graphismes, le titre ressemble en effet beaucoup à la dernière entrée de la série Mario Tennis sur Nintendo Switch. On sent bien qu’on est dans la même famille et que probablement aussi le moteur graphique du jeu est le même. Ce n’est d’ailleurs pas très étonnant… Pour mémoire, les Mario Golf et les Mario Tennis sont historiquement réalisés par le même studio : Camelot Software Planning, un studio « débauché » par Nintendo après le succès d’un certain Everybody’s Golf, jeu référence en la matière conçu pour le compte de SEGA.