Mario Golf : Super Rush - Mario sortira ses clubs de golf dès cet été sur Nintendo Switch

Après le tennis et les JO, il était temps pour Mario se s'offrir une nouvelle itération sportive sur Nintendo Switch. Préparez vos clubs, Mario Golf : Super Rush vient d'être officiellement annoncé à l'occasion du Nintendo Direct du 17 février 2021. Proposant de nouvelles fonctions comme un pré-rendu de la courbe de votre balle, ou une analyse poussée du terrain sur lequel vous jouez, ce nouvel opus proposera quelques fonctionnalités exotiques propres aux jeux de sport estampillés Mario.

Le premier sera le mode Speed Golf qui ne nous laissera pas une minute de répit après avoir frappé votre balle. Vous devrez alors commencer une courses sur le terrain afin de rejoindre votre balle le plus rapidement possible. Autre bonne nouvelle, un mode histoire sera également de la partie, et mettra en scène un Mii que nous pourrons personnaliser. Attendu pour le 25 juin 2021 sur Nintendo Switch, nous vous laissons la vidéo de présentation de Mario Golf : Super Rush ci-dessous.