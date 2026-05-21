Yoshi and the mysterious Book : débutez le jeu grâce à une démo gratuite sur Nintendo Switch 2

Yoshi and the Mysterious Book est un de nos coups de coeur de l'année.

Ce n'est pas facile d'être original dans le domaine des jeux de plateformes 3D et le moins que l'on puisse dire c'est que Yoshi and the Mysterious Book est original ! Si vous avez un doute, vous pouvez dès à présent débutez votre aventure grâce à une démo gratuite disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch 2.

Vous pourrez feuilleter le premier chapitre du jeu et si celui-ci vous plait, découvrir les autres dans le jeu complet en transferant votre sauvegarde.

Autant dire que vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas essayer ce petit bijou qui allie l'exploration à la réflexion et à l'expérimentation. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu en commentaires.

Pour rappel, Yoshi and the Mysterious Book est disponible dès à présent en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Lire notre test complet ICI et notre revue de presse exclusive

Essayez une démo gratuite et découvrez ce que la dernière aventure de Yoshi œuf-fre! Écoutez chers lecteurs, les joueurs titulaires d’une console Nintendo Switch 2 peuvent désormais essayer la dernière aventure de Yoshi avec une démo gratuite! Dans la démo du jeu Yoshi and the Mysterious Book, vous pourrez explorer le premier habitat, découvrir des créatures et faire des expériences pour mieux les connaître. Et si vous décidez d'acheter le jeu après avoir terminé la démo, vos données de sauvegarde seront transférées dans la version complète du jeu. Vous pourrez ainsi reprendre votre partie là où vous l'aviez laissée dans la démo! À propos du jeu C'était une journée paisible, comme toutes les autres… jusqu'à ce qu'un livre parlant, nommé Mysterius, tombe du ciel! Malheureusement, le choc subi par Mysterius lors de son atterrissage brutal lui a fait oublier les informations concernant les créatures mystérieuses qui figuraient dans ses pages. Yoshi devra plonger dans ses pages pour aider à récupérer les connaissances perdues de Mysterius et à le remettre sur le droit chemin! Découvrez différents habitats, partez à la recherche de créatures insolites et donnez un nom à chacune d’entre elles en parcourant les pages de Mysterius. Au cours de votre périple, vous pourriez même apercevoir Bowser Jr.! Qu'est-ce qu'il peut bien manigancer...? Pour plus de détails sur le jeu ou essayer la démo gratuite, veuillez visiter le lien ci-dessous!

Rejoignez Yoshi pour une nouvelle aventure dans Yoshi and the Mysterious Book, qui fera son arrivée exclusivement sur Nintendo Switch 2 ! Un beau jour, sur l'île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Ses pages sont pleines d'étranges créatures mystérieuses... et Yoshi décide de s'y plonger pour les étudier ! Yoshi peut interagir avec elles de plusieurs façons. Il peut essayer de les manger, sauter dessus, ou même encore les porter sur son dos ! Utilisez les capacités de Yoshi pour faire toutes sortes de découvertes sur les créatures qui peuplent les pages de Mysterius. Certaines font éclore les fleurs... d'autres soufflent des bulles... laissez-vous guider par votre curiosité pour explorer les pages dans leurs moindres recoins et aller de découverte en découverte !

Et toujours :