Wario : un nouveau jeu Wario pourrait être annoncé prochainement

Ça va péter !

Après un week-end riche en annonces, on espère que cela va continuer grâce à Nintendo cette semaine (tiens, une maintenance est prévue ce mardi...)

En attendant, dans la foulée, une nouvelle rumeur vient d'embaumer le net : un nouveau jeu Wario serait en préparation.

Evidemment, à ce stade, cela n'est qu'une rumeur même si elle reste plausible. Wario peut revenir, comme d'autres personnages... Pour tenter de deviner ce que Nintendo nous prépare, il suffit bien souvent de se pencher sur les jeux qui sont sortis auparavant sur les consoles précédentes de Nintendo, et aviser les licences qui reviennent régulièrement.

Mais comme cette rumeur nous vient de No Arms No legs qui avait fait fuiter des infos sur le remake de Rayman Legends et correctement annoncé le retour de Spyro, on y p r ête malgré tout une narine attentive.

No Arms No legs ne sait pas si le jeu sera annoncé cette semaine ni s'il s'agit d'un nouveau Wario Land mais il en est certain Wario revient !

Ah oui, je doute fort que ça soit annoncé la semaine prochaine, et si c'est le cas, je ne sais pas si je suis en train de dévoiler le prochain Nintendo Direct ou pas, Mais un nouveau jeu Wario arrive. Wahahaha.

Pictonico, c'est carrément un truc à la Wario Ware, et on avait Wario World sur NSO (avant Sunshine / Double Dash lol) On a un super morceau remixé de Wario Land sur Mario Kart World + il y a une rubrique hebdomadaire sur Wario dans l'appli Nintendo Today Oh, et on peut parler du retour de Baby Wario sorti de nulle part dans Mario Tennis ET du fait que Baby Waluigi soit enfin canonisé lui aussi ? Le grand bonhomme revient, c'est sûr

On peut dire que ça fleure bon, mais pour le moment, on évitera les ballonements intempestifs...

En attendant d'en apprendre plus- ou pas, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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