Wapeach : des concepts inédits d'une version Peach de Wario / Waluigi pour Mario Tennis 64 enflamment le net

En début d'année , on vous a relayé une anecdote au sujet d'une version "inversée de Peach, à la façon de Wario pour Mario, qui n'a jamais vu le jour. A priori, c'est Shigeru Miyamoto qui s'était opposé à sa création (lire ici). Aujourd'hui, grâce au concepteur de Waluigi, Fumihide Aoki, on découvre des concept-arts de cette "Wapeach" qui aurait pu intégrer le casting de Mario Tennis 64 et donc entrer dans le Marioverse. D'une certaine façon, elle vient de le faire... Alors Wapeach fera-t-elle un jour vraiment partie de la famille Wario ? En attendant de le découvrir, nous vous laissons admirer ces concept-arts sur cette page et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, vous pouvez actuellement retrouver Wario dans WarioWare: Move It! sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre test complet.

Source : Instagram