Towa and the Guardians of the Sacred Tree dévoile sa cinématique d'intro

Dévoilé lors du Summer Game Fest 2025 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Towa and the Guardians of the Sacred Tree est un roguelite développé par le studio japonais Brownies Inc. (un studio créé par Shinichi Kameoka après son départ du mythique studio Brownie Brown connu notamment pour Sword of Mana et qui désormais se nomme 1-Up Studio, et travaille exclusivement pour Nintendo- il est, par exemple, crédité au générique de Mario Kart World).

En attendant, vous pouvez retrouver plus de détails sur le site de Bandai Namco et découvrir la cinématique d 'intro avec la vidéo ci-dessous.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree est attendu le 19 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Plongez dans le monde perdu de ce Roguelite où forces ancestrales et chaos s'éveillent. Aidez Towa et les enfants célestes à forger des liens et des sabres puissants pour combattre l'armée de Magatsu et décider du sort du village de Shinju. - UN MONDE VIBRANT, AUX MILLE ET UNE MERVEILLES ET DANGERS Incarnez Towa et les enfants célestes dans leur quête salvatrice et explorez de mystérieuses contrées menacées par la corruption de Magatsu. Dans ce monde où merveilles et dangers sont les faces d'une même pièce, l'unique voie est celle du courage. Sur fond des mélodies de Hitoshi Sakimoto et de paysages sauvages à couper le souffle, sauvez le village de Shinju au fil de votre lame. - UN ROGUELITE HALETANT EN DUO Towa, la prêtresse de Shinju, se joint à ses huit fidèles compagnons pour vaincre Magatsu. Combattez aux côtés d'un enfant céleste en maniant le pouvoir sacré du sabre (Tsurugi) et du bâton (Kagura). Chaque enfant céleste possède ses propres capacités et sabres, ce qui rend les styles de combats et les duos totalement uniques. Ensemble, tracez votre chemin dans ces terres colorées, menez à bien des expéditions, et terrassez les serviteurs de Magatsu ! - FORGEZ DES SABRES ET LIENS À L'ÉPREUVE DU TEMPS À mesure que les héros poursuivent leur quête à travers les âges, le village évolue. Tissez des liens uniques avec ses habitants tout en découvrant les coutumes et histoires qui font du village de Shinju ce qu'il est. Chacune de vos visites est l'occasion de vous entraîner au dojo, d'obtenir de puissants dons, et de créer de nouveaux sabres à la forge.

Et TOUJOURS :

​Lire aussi : Notre preview de la Nintendo Switch 2

De la Switch dans les idées ! Notre avis sur la NINTENDO SWITCH 2, Welcome Tour et Mario Kart World