Tomb Raider I-III Remastered : la mise à niveau gratuite vers la Nintendo Switch 2 est disponible

Tomb Raider I-III Remastered est une compilation qui permet de (re)découvrir les trois épisodes fondateurs de la licence Tomb Raider dans leur version originale agrémenté de nombreuses améliorations.

Disponible sur Nintendo switch depuis février 2024, la compilation a eu droit, il y a peu, à une version Nintendo Switch 2- voir ici.

Ajoutant de nouveaux défis et de nouvelles tenues (à priori non créées par l'IA comme certains fans l'avaient supposé) cette version Switch 2 est disponible à 29,99€ ..

Bizarement, jusqu'à présent, les possesseurs de la version Switch 1 (européenne) de Tomb Raider I-III Remastered ne pouvaient pas la mettre à niveau pour passer sur Nintendo Switch 2, et devait donc repasser à la caisse (pour quasiment le même jeu).

Bonne nouvelle depuis quelques jours, la mise à niveau est disponible, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est gratuite.

Nouveau mode Défi : Testez vos compétences grâce à de nouvelles options de personnalisation de la difficulté ! Modifiez la santé, les dégâts, les bonus, les ennemis et bien plus encore afin de créer de nouveaux défis avec une rejouabilité infinie. Plus l’indice de difficulté est élevé, plus vous débloquerez de contenus ! 10 nouvelles tenues : Réalisez des exploits pour débloquer 10 nouvelles tenues de Lara Croft avec des capacités améliorées qui vous permettront d’aller encore plus loin lors de votre prochaine partie. Chaque tenue offre de nouveaux bonus, comme la possibilité de courir plus vite, plonger plus profondément et combattre avec plus d’efficacité ! 15 nouveaux succès : Agrandissez votre collection de succès et de trophées grâce à l’ajout de nouveaux défis liés au mode Défi.

Pour rappel, Tomb Raider I-III Remastered est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch (1 ou 2) au prix de 29,99€ . Le poids annoncé du (des) jeu(x) est de 6,1 Go . Plus de détails dans notre test de la version Switch 2

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Et toujours: