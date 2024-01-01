Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft s'offre une sortie en shadow drop sur Nintendo Switch 2

Déjà disponible depuis 2024 sur Nintendo Switch, Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft vient de s'offrir ce jeudi 12 mars d'une sortie en mode shadow drop sur Nintendo Switch 2. Cette version, proposée au même tarif que la version Switch, accompagne la mise à jour gratuite The Challenge Mode qui propose du contenu additionnel :

Nouveau mode Défi : Testez vos compétences grâce à de nouvelles options de personnalisation de la difficulté ! Modifiez la santé, les dégâts, les bonus, les ennemis et bien plus encore afin de créer de nouveaux défis avec une rejouabilité infinie. Plus l’indice de difficulté est élevé, plus vous débloquerez de contenus !

10 nouvelles tenues : Réalisez des exploits pour débloquer 10 nouvelles tenues de Lara Croft avec des capacités améliorées qui vous permettront d’aller encore plus loin lors de votre prochaine partie. Chaque tenue offre de nouveaux bonus, comme la possibilité de courir plus vite, plonger plus profondément et combattre avec plus d’efficacité !

15 nouveaux succès : Agrandissez votre collection de succès et de trophées grâce à l’ajout de nouveaux défis liés au mode Défi.