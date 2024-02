Tomb Raider I-III Remastered disponible aujourd'hui - Analyse technique de Digital Foundry

Si depuis l'été dernier , les possesseurs de Nintendo Switch pouvaient déjà s'amuser avec Lara Croft grâce aux spin-off, Lara Croft and The Guardian Of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris; à partir d'aujourd'hui, c'est une petite leçon d'histoire qui les attend avec la sortie de Tomb Raider I-III Remastered qui compile les trois jeux cultes qui ont fait de Lara Croft une star et qui étaient jusque-là inédits sur consoles Nintendo- ou presque. En effet, la Wii avait eu droit en 2007 au remake du premier épisode avec Tomb Raider : Anniversary.

Cette fois-ci, il ne s'agit pas de remakes mais de remasters fidèles qui permettent d'ailleurs de switcher à tout moment entre les versions d'origine et les versions remastérisées. A priori, cela semble plutôt réussi. En attendant notre test complet, Digital Foundry a réalisé l'analyse technique des trois jeux et malgré des séquences très sombres (par rapport aux jeux d'origine), le verdict est très positif. Sur Switch, le jeu tourne en mode télé en 1080p et 60 fps , et en mode portable en 720p et 60 fps , avec quelques baisses ici ou là. c'est à priori, une superbe façon de (re)découvrir ces trois monuments à l'ambiance et au style inégalables. Pour en savoir plus, retrouvez la vidéo de Digital Foundry ci-dessous.

Tomb Raider 1-3 Remastered est disponible sur pratiquement toutes les plateformes actuelles et de dernière génération. Pour cette vidéo, j'ai testé le jeu sur Xbox Series X et S, PS5, PC, Steam Deck et Switch mais il fonctionne également sur Xbox One et PS4. Je n'ai pas ressenti le besoin de tester chaque version, car il s'agit d'une version où je pense que vous pouvez extrapoler à partir des résultats sur d'autres consoles et déterminer que tout le monde aura une expérience solide. Qu'est ce que je veux dire? Eh bien, considérons le système le plus faible - la Nintendo Switch. Celui-ci délivre soit 1080p60 en mode docké, soit 720p60 en portable. Il maximise les options d'affichage du système, en gros, et il le fait sans transpirer. Dans chaque situation, je n’ai rencontré aucun problème de fréquence d’images. Attention, il y a toujours cette possibilité qu'une baisse se produise quelque part plus tard dans le jeu mais, même si c'est le cas, je dirais que nous envisageons des performances presque parfaites.

Tomb Raider I-III Remastered est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 29,99€ .( 26,99€ jusqu'au 15/02 ). Le poids annoncé du (des) jeu(x) est de 6,1 Go .

Jouez aux trois aventures inédites de Tomb Raider : Explorez pour la toute première fois l’expérience intégrale, comprenant toutes les expansions et les niveaux secrets disponibles sur des plateformes modernes dans cette collection unique. Titres de jeu inclus : Tomb Raider I + The Unfinished Business Expansion

Tomb Raider II + The Gold Mask Expansion

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion Trouvez la clé d’anciens mystères : Décelez les trésors de l’ancien monde en résolvant des puzzles et en décodant des mystères tombés dans l’oubli avec les dégâts causés par le temps. Une aventure en mode tour du monde : Suivez Lara Croft autour du globe et affrontez des ennemis létaux ainsi que de dangereuses légendes. Remastérisé avec fidélité : Immergez-vous dans les graphiques cultes améliorés, avec une option pour basculer vers le polygone original à tout instant.

Source : Eurogamer