Stray se lance sur Nintendo Switch 2 - Prix, poids et détails

Sorti initialement en 2022 sur PC et Playstation, Stray est finalement arrivé le 19 novembre 2024 sur Nintendo Switch.

Développé par le studio montpelliérain BlueTwelve, Stray est un titre hypnotique mariant la plateforme et la narration qui vous met dans la peau d'un chat errant, perdu dans une étrange ville souterraine peuplée de robots...

Il est ésormais disponible sur l'eShop dans sa version Nintendo Switch 2 au prix de 16,79€ (au lieu de 27,99€ ). Toutefois, si vous possédez la version Nintendfo Switch 1 de Stray, la mise à niveau vers la Nintendo SWITCH 2 est gratuite .(Attention d'ailleurs car il semblerait qu'un bug fait que tous les possesseurs de la version Switch 1 ne voient pas l'option mise à niveau gratuite...)

Vous pourrez ainsi profitez d'une résolution améliorée en mode TV comme en mode portable et jouer avec les Joy-Con 2 et le mode souris.

Notez que le jeu pèse 8 Go sur Switch 2 (contre 5,6 Go sur Switch 1- voir détails ICI).

Comme toujours, en attendant d'autres détails, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires !

Pour rappel, STRAY est disponible dès à présent sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2. Lire Notre test complet de la version Nintendo Switch ICI

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Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit résoudre un ancien mystère pour fuir une ville tombée dans l’oubli. Stray est un jeu d’aventure où l’on incarne un chat en vue à la troisième personne. L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cyber-cité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n’héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses. Découvrez cet univers à travers les yeux d’un chat errant et interagissez avec l’environnement de façon ludique. Soyez furtif, agile, farfelu et parfois aussi pénible que possible avec les curieux habitants de ce monde étrange. En chemin, le chat se liera d’amitié avec un drone volant se présentant sous le nom de B-12. Avec l’aide de son nouveau compagnon, il essaiera de trouver un moyen de s’enfuir. Stray est développé par BlueTwelve Studio, une petite équipe basée dans le sud de la France principalement composée de chats et d’une poignée d’êtres humains.

Et toujours :