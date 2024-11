Stray : l'un des meilleurs jeux de 2022 enfin disponible sur Nintendo Switch - Notre vidéo de gameplay

Il aura mis un petit peu de temps avant de débarquer sur Nintendo Switch mais en même temps, beaucoup pensait qu'il ne viendrait jamais ! Sorti initialement en 2022, Stray est donc disponible depuis hier sur Nintendo Switch. Développé par le studio montpelliérain BlueTwelve, Stray raconte l'histoire d'un chat errant, perdu dans une étrange ville souterraine peuplée de robots...

Esthétiquement très réussi, mariant la plateforme et les énigmes à la narration, Stray a remporté un énorme succès en 2022 et on espère qu'il en sera de même en 2024 sur Nintendo Switch. En attendant, notre test complet à venir sur Nintendo Switch, on peut déjà dire que le portage est très soigné et le jeu, évidemment, toujours aussi intriguant et prenant.

Pour voir à quoi il ressemble sur la console de Nintendo, retrouvez notre vidéo de gameplay des premières minutes de jeu.

Pour rappel, Stray est disponible depuis le 19 novembre 2024 sur Nintendo Switch. Sur l'eShop, le jeu est disponible au prix de 25,19€ jusqu'au 25 novembre (avant de passer à 27,99€ - voir détails ICI)