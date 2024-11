Stray : images, poids, prix, date de sortie et détails de la version Nintendo Switch

Initialement sorti en juillet 2022 sur plateformes concurrentes, Stray s'apprête à venir errer sur Nintendo Switch d'ici quelques jours. Développé par BlueTwelve, un petit studio montpelliérain, Stray est un des succès surprises de 2022 et son arrivée sur Nintendo Switch est un évènement.

On y dirige un petit chat errant, perdu dans une ville étrange peuplée de machines et de robots... On espère que le portage sera à la hauteur du jeu d'origine et en attendant de le découvrir nous vous invitons à jeter un oeil sur la fiche eShop du jeu pour y découvrir son prix, 25,19€ jusqu'au 25 novembre puis 27,99€ ) et son poids, 5,6 Go . En prime retrouvez une présentation, des images ainsi que le premier trailer du jeu sur Switch.

Perdu, seul et séparé de sa famille, un chat errant doit résoudre un ancien mystère pour fuir une ville tombée dans l’oubli. Stray est un jeu d’aventure où l’on incarne un chat en vue à la troisième personne. L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cyber-cité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n’héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses. Découvrez cet univers à travers les yeux d’un chat errant et interagissez avec l’environnement de façon ludique. Soyez furtif, agile, farfelu et parfois aussi pénible que possible avec les curieux habitants de ce monde étrange. En chemin, le chat se liera d’amitié avec un drone volant se présentant sous le nom de B-12. Avec l’aide de son nouveau compagnon, il essaiera de trouver un moyen de s’enfuir. Stray est développé par BlueTwelve Studio, une petite équipe basée dans le sud de la France principalement composée de chats et d’une poignée d’êtres humains.