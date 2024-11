Stray - L'aventurier félin est disponible sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire sur une autre plateforme, sachez que Stray est officiellement disponible sur Nintendo Switch depuis le 19 novembre 2024 en versions physique et dématérialisée. Disponible en boutiques, l'édition physique Switch de Stray contient le jeu sur cartouche, ainsi qu'un ensemble de six cartes en couleurs, représentant des personnages du jeu tels que l'amical robot drone B-12, notre héros félin, et plus encore...

Gagnant des prix The Game Awards 2022 du meilleur jeu indépendant et du meilleur premier jeu indépendant, Stray est un jeu d'aventure à la troisième personne qui se déroule dans les allées détaillées et éclairées au néon d'une cybercité en décomposition et dans les environnements sombres de ses bas-fonds. Dans la peau d'un chat errant, les joueurs parcourent les environs de haut en bas, se défendent contre des menaces imprévues et résolvent les mystères de ce lieu peu accueillant peuplé de droïdes curieux et de créatures dangereuses. Voyez le monde à travers les yeux d'un chat et interagissez avec l'environnement de manière ludique. Soyez furtif, agile, stupide et parfois aussi ennuyeux que possible avec les étranges habitants de ce monde mystérieux.