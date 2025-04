Star Wars Outlaws dévoile sa date de sortie avec un trailer sur Nintendo Switch 2

Dévoilé lors du Nintendo Direct du 2 avril dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Star Wars Outlaws continue de préparer son arrivée sur Nintendo SWITCH 2 (qui sera disponible le 5 juin prochain .)

A l'occasion d'un évènement dédié à Star Wars au Japon, un premier teaser du jeu a été présenté dans sa version Nintendo SWITCH 2. L'occasion d'avoir un nouvel aperçu du jeu mais aussi de découvrir sa date de sortie sur la nouvelle console de Nintendo.

Star Wars Outlaws sortira le 4 septembre 2025 sur Nintendo SWITCH 2. En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

À propos de Star Wars Outlaws

Découvrez le tout premier jeu d'action-aventure Star Wars™ en monde ouvert et explorez des lieux mémorables, légendaires ou inédits, dans toute la galaxie. Risquez le tout pour le tout dans la peau de la hors-la-loi Kay Vess, déterminée à gagner sa liberté et à débuter une nouvelle vie. Fricotez avec les pires gangsters de la galaxie et naviguez entre les syndicats criminels grâce à votre maîtrise du blaster, vos talents de voleuse et votre don pour la manipulation.

La galaxie regorge d'opportunités pour qui est prêt à prendre des risques.

DÉCOUVREZ TOUTE UNE GALAXIE D'OPPORTUNITÉS

Visitez des villes débordant d'activité et des cantinas animées. Foncez dans d'immenses zones extérieures sur votre speeder. Chaque lieu regorge de nouvelles aventures, de défis uniques et de récompenses alléchantes, à condition de savoir prendre des risques.

VIVEZ UNE HISTOIRE DE HORS-LA-LOI ORIGINALE

Menez l'existence sur le fil d'une véritable hors-la-loi. Gardez la maîtrise en toute situation, avec Nix à vos côtés : battez-vous avec votre blaster, venez à bout de vos ennemis grâce à votre furtivité et vos gadgets ou distrayez vos ennemis au bon moment pour prendre l'avantage.

EXÉCUTEZ DES MISSIONS AUX LOURDS ENJEUX

Acceptez des missions aussi risquées que lucratives auprès des syndicats criminels. Volez des marchandises précieuses, infiltrez des lieux secrets et dupez vos adversaires en vous frottant aux pires gangsters de la galaxie. Chaque décision affectera votre réputation, en bien ou en mal.

PRENEZ LES COMMANDES

Pilotez votre vaisseau, le Trailblazer, et livrez-vous à des combats spatiaux palpitants contre l'Empire et d'autres adversaires. Pourchassez, esquivez et attaquez au bon moment pour avoir l'avantage.