Rayman Origins: Enhanced Edition : trailer du jeu qui sera inclus gratuitement avec Rayman Legends : RETOLD

Nouvelle version de Rayman Legends, un temps conçu comme une exclusivité Wii U, RAYMAN LEGENDS RETOLD est attendu le 1er octobre prochain sur Switch 2 .

Pour mémoire, il s'agit du même jeu sorti initialement en 2013 sur PS3 et Wii U et porté ensuite en 2017 sur Nintendo Switch, avec un nouveau skin 3D sur les séquences de gameplay, une nouvelle intrigue incluant un nouveau méchant, un sixième monde, un nouveau doublage et de nouvelles cinématiques. Un vrai ravalement de façade façon remaster augmentée dont on retient avant tout le changement d'identité visuelle plus proche d'un film d'animation en 3D que d'un dessin animé classique.

Pour courroner le tout, le "nouveau" jeu ne se contentera pas de proposer une sélection de niveaux de Rayman Origins, le jeu de plateforme de 2011 (qui avait eu droit à une étonnante version 3DS en 2012) puisque le jeu sera intégralement offert en bonus avec RAYMAN LEGENDS RETOLD (et le tout pour 39,99€ .)

Cette fois-ci cependant, pas de skin 3D ni de "réinvention", RAYMAN ORIGINS: EHANCED EDITION reviendra tel qu'en lui même mais avec une résolution 4K, 60 images par seconde et de nouvelles fonctionnalités de confort de jeu.

Lorsque la Clairière des Rêves est envahie par les Darktoons maléfiques, le Conseil des Fées fait appel à Rayman pour sauver la situation. Accompagné de son meilleur ami, Globox, et de deux sorciers rusés, les Ptizêtres, cette équipe improbable doit rétablir l'équilibre avant que leur monde ne disparaisse comme un mauvais rêve. UN JEU DE PLATEFORME INTEMPOREL :

Progressez à travers plus de 60 niveaux conçus à la main, regorgeant de passages secrets, de capacités évolutives et de combats de boss mémorables, d'un monstre rose géant aux centaines d'yeux à un golem montagneux possédé, en passant par une marguerite carnivore. Dénichez secrets et objets à collectionner pour débloquer de nouvelles récompenses et achever votre aventure. L'EXPÉRIENCE ULTIME

Redécouvrez Rayman Origins comme jamais auparavant grâce à la résolution 4K, 60 images par seconde et des améliorations modernes, dont de nouvelles fonctionnalités de confort de jeu. Explorez 60 reliques cachées au fil de votre aventure et suivez votre progression dans l'Arbre Ronfleur. UN CHEF-D'ŒUVRE 2D ÉCLATANT

Explorez la Clairière des Rêves, qui prend vie grâce à un style artistique unique dessiné à la main et à une distribution colorée de plus de 100 personnages à travers des mondes divers et incroyablement imaginatifs. COOPÉRATION À 4 JOUEURS

Travaillez ensemble, rivalisez pour remporter des récompenses et transformez chaque niveau en une aventure partagée et inoubliable, en jouant en coopération locale jusqu'à 4 joueurs.

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer du jeu et, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Pour rappel, RAYMAN ORIGINS: EHANCED EDITIONet donc RAYMAN LEGENDS RETOLD seront disponibles le 1er octobre 2026 sur PS5 et Nintendo Switch 2.

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