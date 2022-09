Disney Illusion Island : un nouveau jeu Mickey 2D annoncé en exclusivité sur Nintendo Switch - Tous les détails

Disney et Marvel ont publié aujourd'hui un showcase spécial présentant leurs prochains jeux vidéos (voir ici.) Parmi les annonces : Disney Illusion Island, un jeu de plateforme 2D jouable seul ou à plusieurs sur le même écran, jusqu'à quatre. Reprenant les bases de jeux ayant fait ses preuves comme Rayman Legends ou New Super Mario Bros. U Deluxe, le titre nous permettra de diriger Mickey, Minnie, Donald et/ou Dingo dans une quête trépidante pour retrouver trois livres sacrés sur une mystérieuses îles remplies de plateformes, de pièges et d'énigmes... Graphiquement, le jeu nous la jouera dessin animé en reprenant le style et les héros de la dernière série "Le Monde merveilleux de Mickey" qui a redonné un petit coup de jeune à la mascotte de Disney.

Disney Illusion Island n'a pas encore de date de sortie précise mais, on n'y jouera pas avant 2023 . Notez qu'il s'agit d'une exclusivité Nintendo Switch. En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer, des captures d'écran et la fiche eShop du jeu.