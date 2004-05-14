Nintendo Switch 2

Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres : le Pokémon GameCube de retour dès aujourd'hui sur Nintendo Switch 2

Par rifraff - Il y a 7 heures

Cette année, les Pokémon fêtent leur 30 ans. L'occasion de découvrir de nouveaux jeux mais aussi de redécouvrir de grands classiques de la franchise. Ainsi, les premiers jeux sont désormais disponibles à l'achat sur l'eShop et si vous possédez une Nintendo SWITCH 2 et que vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vous pouvez(re)jouer dès aujourd'hui à Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbresinitialement sorti sur GameCube en 2005.

Si vous ne connaissez pas ce jeu d'aventure Pokémon atypique, c'est le moment de parfaire vos connaissances vidéoludiques. En attendant, retrouvez le trailer d'annonce et une présentation de Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres

Embarquez pour une nouvelle odyssée Pokémon fantastique située dans la région de Rhode ! Découvrez le mystérieux secret de Lugia Obscur dans cet immense jeu de rôle sur Nintendo GameCube. Commencez votre aventure avec Evoli et attrapez d'autres Pokémon en explorant toujours plus d'endroits, tout en snatchant et en purifiant les Pokémon Obscurs des bandes de dresseurs rivales. L'intrigue captivante illustrée par des graphismes en 3D à couper le souffle donne une aventure qu'aucun Poké-fan ne voudra manquer. En plus de vivre une expérience solo remarquable, Pokémon XD vous donnera également l'occasion d'affronter vos amis sur des combats à deux ou à quatre !

Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres rejoint donc The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GXMario Smash Football, Chibi-Robo!, Luigi's Mansion, Fire Emblem: Path of Radiance et Wario World sur l'application Nintendo Classics : GameCube.

Pokémon Colosseum, l'autre jeu Pokémon GameCube devrait être ajouté prochainement tout comme, dans un autre genre, Super Mario Sunshine

LIRE AUSSI : Toutes les infos du POKEMON PRESENTS - 30 ANS des Pokémon

__________________________________________

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel 

Et toujours :

Pokémon Colosseum
Nintendo
Genius Sonority

  • 14 mai 2004
  • 22 mars 2004
  • 21 novembre 2003
Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres
Nintendo
Genius Sonority

  • 18 novembre 2005
  • 03 octobre 2005
  • 04 août 2005
Nintendo Switch Online
Nintendo

  • septembre 2018
  • septembre 2018
  • septembre 2018
NSO + Pack Additionnel
Nintendo

  • 26 octobre 2021
  • 26 octobre 2021
  • 26 octobre 2021
Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
Nintendo Classics
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025

Sur le même sujet

2
Image news
Nintendo Switch Online : l'application mobile se met à jour et pa...
25
Image news
La prochaine console de Nintendo sera bien un nouveau modèle de N...
4
Image news
Rayman 2 et Tonic Trouble : deux classiques N64 désormais disponi...