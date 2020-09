Pokémon, les Voyages : le mois prochain au Japon un arc spécial Pokémon Epée & Bouclier

La 23ème saison de Pokémon, la série animée est actuellement en cours de diffusion dans le monde entier. C'est le cas notamment en France sur les chaînes Gulli et Canal J sous le titre Pokémon, les Voyages (voir ici pour les détails.) Se déroulant dans toutes les régions connues jusqu'à présent, la série permet de faire un grand voyage en passant en revue toutes les générations de Pokémon, de la première à la dernière... Et justement, le mois prochain au Japon, Sacha et son nouvel ami, Go vont faire une petite halte à Galar. En effet, on apprend qu'un arc spécial dédié aux derniers jeux Pokémon va débuter d'ici quelques semaines au Japon, le 23 octobre très précisément. Cet arc nommé "Edition Epée & Bouclier" se déclinera en 4 épisodes . Evidemment, on vous en reparlera et en attendant, nous vous invitons à découvrir les premières images. La diffusion de ces épisodes pourrait coïncider avec la sortie du DLC 2 de Pokémon Epée / Bouclier dont on attend des infos et la sortie prévue "cet automne".

