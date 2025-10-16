Pokémon : les projets de Game Freak dévoilés en ligne suite à une fuite massive de données

Alors que Légendes Pokémon : Z-A s'apprête à sortir et qu'il se retrouve déjà sur le net depuis plusieurs jours (avec même même le code source du jeu publié...) le "Teraleak" qui avait secoué (le net et) Game Freak l'année dernière, réapparait sur la toile, tel un Pokémon sauvage.

On découvre ainsi sur le forum RestEra tous les projets de Game Freak jusqu'en 2030 . Alors, cela peut tout à fait être un fake mais la fuite s'accompagne d'illustrations et des concept-arts de chaque projet...

Sans entrer trop dans les détails et sans publier les images, voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on apprend.

Comme on s'en doute, plusieurs jeux Pokémon sont en cours de développement. Le premier autour de la Gen 10 pour une sortie en 2026 (avec un DLC planifié pour l'année suivante ). Le second, prévu en 2027 , serait un nouveau Légendes Pokémon se déroulant dans la région de Galar. Il y aurait aussi un titre très ambitieux présenté comme un nouveau type de RPG qui intégrerait plusieurs régions. La Gen 11 serait déjà planifiée pour 2030 .

Gardez bien en tête, qu'à ce stade, il ne s'agit que de rumeurs. Les projets ont pu être modifiés voire annulés ou tout simplement ne pas exister.

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition sont attendus le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus d'infos avec notre dernière preview

Une nouvelle aventure ambitieuse à Illumis vous attend dans Légendes Pokémon : Z-A, qui fera son arrivée fin 2025 sur Nintendo Switch. Explorez la ville, découvrez ses secrets et combattez des Pokémon comme jamais auparavant ! Une immense ville lumineuse Un plan de réaménagement urbain est en cours à Illumis ! L'objectif : faire de la ville un espace qu'humains et Pokémon peuvent pleinement partager. Peu après votre arrivée, vous pourrez choisir qui parmi Germignon, Gruikui et Kaiminus sera votre partenaire Pokémon dans cette aventure. Ensemble, explorez les rues de cette vaste ville et visiter les zones sauvages, des habitats où se trouvent des Pokémon sauvages. Pour les attraper, visez avec soin et lancez une Poké Ball, ou bien affaiblissez-les en les combattant avec l'aide des Pokémon de votre équipe. De nouveaux combats dynamiques Pour la toute première fois, Dresseurs et Pokémon se déplacent ensemble et agissent en temps réel pendant les combats, où les Pokémon utilisent leurs capacités sur ordre de leur Dresseur. En plus des types de Pokémon, il y a de nouvelles mécaniques à prendre en compte durant les combats telles que saisir le bon moment pour utiliser une capacité ou changer de Pokémon, ainsi que le temps que prennent les capacités pour être lancées ou encore leur zone d'effet. Les Méga-Évolutions font leur retour ! À Illumis, les Pokémon peuvent atteindre un stade évolutif supplémentaire en méga-évoluant ! Lorsque la Gemme Sésame d'un Dresseur résonne avec la Méga-Gemme tenue par son Pokémon, ce dernier change non seulement de forme et de taille, mais il peut atteindra aussi de nouveaux niveaux de puissance qui peuvent inverser le cours des combats ! Explorez Illumis sur Nintendo Switch 2 Grâce à la puissance accrue de la Nintendo Switch 2, vous pouvez vivre des aventures à Illumis avec une résolution et une fréquence d'images améliorées.

NINTENDO DIRECT - 12/09/2025 : toutes les infos et toutes les annonces

Et toujours :