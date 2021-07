Pokémon Epée & Bouclier : obtenez une Ultra Ball grâce à un code utilisable uniquement ce week-end

Si vous jouez toujours à Pokémon Epée / Bouclier, vous savez peut-être que le 7 août prochain , vous pourrez récupérer un Porygon-Z (voir tous les détails ICI.) Sinon, sachez qu'actuellement et jusqu'au 2 août vous pouvez obtenir une Ultra Ball, une Pokéball très spéciale, distribuée à l'occasion de la Pokémon Players Cup IV. Pour la recevoir, vous n'avez pas une minute à perdre. Il vous suffit simplement d'entrer le code suivant PC4F1NALSBEAST via l'option Cadeau Mystère du jeu.

Pour rappel, vous pouvez toujours retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que les détails du pass d'extension, son prix et toutes les infos en cliquant LA.

