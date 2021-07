Un Porygon-Z distribué début août dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch

Avis aux dresseurs encore actifs sur Pokémon Epée et Pokémon Bouclier, le mois d'août sera un moment idéal pour tenter de booster votre équipe tout en prenant soin de remplir votre Pokédex. A l'occasion de la fin de l'évènement Pokémon Trainers Cup qui aura lieu le 7 août prochain , GameFreak et The Pokémon Company mettront à disposition des joueurs le Porygon-Z du vainqueur du concours de l'année dernière, le Coréen Jeong Sang-yoon.

Distribué via un code qui sera proposé en ligne le 7 août, ce Porygon-Z sera au niveau 50, aura le talent Adaptabilité, portera un Mouchoir Soie et possédera les attaques suivantes :

Ultralaser

Tonnerre

Vibroscur

Machination

Il ne vous reste donc plus qu'à rester aux aguets le 7 août prochain pour mettre la main sur le code de ce précieux Pokémon. Il sera annoncé sur la chaine Youtube officielle Coréenne de Pokémon en premier lieu.

Source : Serebii